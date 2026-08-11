El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), en unión con la Autoridad de Acueductos (AAA) y Alcantarillados y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) anunciaron el inicio este martes de un operativo en conjunto para identificar el uso ilegal de pozos de agua para la venta de este preciado líquido.

Waldemar Quiles, secretario del DRNA, en entrevista reciente con Primera Hora había adelantado la realización de los operativos, especialmente en la zona sur de la Isla.

“Recalcamos que todo pozo que se dedique a la extracción para vender agua necesita un permiso de franquicia expreso para ese fin, los que no lo tengan incurren en esta práctica de manera ilegal y los vamos a coger”, sostuvo Quiles al hacer el anuncio de hoy.

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“En los pasados días, hemos observado algunas personas colocando anuncios en redes sociales como Facebook e Instagram diciendo que venden galones de agua de pozos. Inclusive, uno de estos anuncios alega que la venta de cada galón cuesta 75 centavos. Miembros del Cuerpo de Vigilantes se encuentran investigando ese caso, al igual que otros similares. Pero, con la experiencia del DACO en detectar anuncios engañosos a través de ‘social media’ podemos ampliar esta investigación. También, la AAA es vital en este esfuerzo pues son quienes manejan el flujo de agua y estas acciones ilegales impactan el suplido a la ciudadanía”, agregó Quiles.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles y el presidente de la AAA, Luis González, trabajan junto en este operativo junto a DACO. ( Alejandro Granadillo )

La Secretaría Auxiliar de Planificación y Permisos del DRNA evalúa solicitudes de acuerdo a los parámetros del Reglamento Número 4859 del 30 de diciembre de 1992, mejor conocido como el Reglamento para el Uso, Conservación y Administración de las Aguas en Puerto Rico.

“El proceso de revisión de estos permisos, por su característica particular, es meticuloso, pues conlleva investigaciones técnicas de campo, al igual que estudios especializados”, se indicó por escrito.

Quiles a las demás agencias por el apoyo a este esfuerzo el cual catalogó como “sin precedentes”.

“En la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados respaldamos toda iniciativa dirigida a proteger nuestros recursos de agua y, sobre todo, que redunde en beneficio de nuestra gente. En momentos en que Puerto Rico enfrenta condiciones de sequía, es fundamental que trabajemos de manera coordinada para garantizar el uso responsable y adecuado del agua disponible, así como proteger el bolsillo de nuestros ciudadanos ante prácticas que puedan resultar abusivas o contrarias a la ley. Por eso, nos unimos a este esfuerzo sin precedentes del DRNA y DACO, aportando nuestros recursos y conocimiento técnico para proteger este recurso tan esencial y velar por el bienestar económico de nuestra gente”, expresó el presidente ejecutivo de la AAA, ingeniero Luis González Delgado.

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Por su parte, Hiram Torres Montalvo, secretario del DACO, reiteró que activaron personal técnico de la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor para que, “desde hoy, comienzan a monitoreo páginas de Internet, así como plataformas en redes sociales y los mercados secundarios de venta directa, tales como Facebook Marketplace y Clasificados On Line, entre otros, con el propósito de identificar cualquier irregularidad, particularmente anuncios de venta de agua extraída de pozos”.

“Esta información será enviada al DRNA para su evaluación y acciones pertinentes”, finalizó el titular de DACO.