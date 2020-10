En un hecho sin precedentes, y atribuido principalmente a los temores que ha causado la pandemia del coronavirus, unos 227,812 electores votarán de manera adelantada o ausente en estas próximas elecciones generales.

Aunque en todos los renglones se registra un aumento sustancial de solicitudes, para este cuatrienio la intención de los presidiarios de ir a votar disminuyó en casi un 50%.

Según destacó el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier, en el cuatrienio pasado votaron sobre 8,000 confinados y para esta elección solicitaron participar 4,917. Esta votación se realizará el 1 de noviembre en las cárceles del país.

Muchos de los esfuerzos encaminados actualmente en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) van dirigidos a lograr encaminar este voto adelantado y ausente.

Los comisionados electorales de los cinco partidos activos informaron a Primera Hora que ya la semana pasada se enviaron vía correo electrónico las papeletas de los 6,750 electores que solicitaron voto ausente, mientras este próximo lunes se enviarán por el servicio postal las 54,713 cartas que contienen las hojas de votación para aquellos que elegirán a los gobernantes desde la comodidad de su hogar y devolverán su sufragio vía correo con matasello del 3 de noviembre o antes.

Se espera que entre martes a miércoles los electores comiencen a recibir sus papeletas, dijo el comisionado del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez.

Vilma Rosado, quien preside la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (Java), explicó que la Oficina de Informática de la CEE todavía no ha cerrado el registro de electores que emitirán su voto de manera adelantada o ausente, por lo que no pudo establecer cuánto son mayores de 60 años o los pueblos en que más solicitud se registraron.

Sin embargo, planteó que “por la pandemia, pues, nuestros electores están queriendo no ir (a votar) y no estar conglomerado. Para ellos es más fácil por correo”.

Del voto ausente, Rosado señaló que la mayoría de los envíos vía correo electrónico, según lo ordena una ley federal, fue a personas que se encuentran en Estados Unidos. Sin embargo, se recibieron solicitudes desde Chile, Colombia, República Dominicana, España y México.

No obstante, es el voto a domicilio el que más ganó la atención de los electores encamados. Las solicitudes registradas, hasta el momento, van por 105,331.

El comisionado novoprogresista informó que la CEE ha determinado conceder 10 días, entre el 24 de octubre hasta el 2 de noviembre, para que los cinco partidos y representantes de los candidatos conformen juntas por precintos y visiten los hogares donde están los electores.

Sánchez detalló que fue Corozal el pueblo en que se hicieron más solicitudes de voto a domicilio, con 2,550. Dijo que allí se conformarían entre 13 a 14 juntas diarias para ir a visitar hogares.

Será el próximo lunes, en el Centro de Operaciones establecido en el Coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey, que se comenzarán a preparar los maletines del voto a domicilio. Mientras, el comisionado PNP reveló que desde el día 24 de octubre comenzarán a adjudicar los votos a domicilio o de aquellos que inicien la devolución de sus papeletas por correo.

Como parte del voto adelantado, también se encuentran aquellos que emitirán su sufragio en un colegio de votación, pero el sábado, 31 de octubre. Este grupo suma 53,195 electores.

Cabe destacar que hay otras 2,906 personas cuya petición de voto adelantado fue contabilizada por Java. No se tiene precisado cuánto de estos votarán por correo, en un precinto o a domicilio.

Gautier precisó que la diferencia más marcada de este voto adelantado es que se limitó la participación por colegio electoral a tan solo 90 votantes. El día de las elecciones generales, el 3 de noviembre, los electores que podrían acudir por colegio de votación suman 400.

Los percances

Según denunció el comisionado de Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, entre los mayores percances que se han reportado en el voto adelantado es que se han recibido solicitudes incompletas o se han encontrado electores que alegan no haber solicitado este beneficio.

“Nos preocupa el manejo de las solicitudes. Hay muchas irregularidades que hemos estado identificando. Los comisionados locales han estado informando de diferentes situaciones…, casos de persona que no solicitaron el voto adelantado, pero se completó la solicitud y cuando se llamó a subsanar, resulta que no lo solicitaron; solicitudes no firmadas por el elector”, expuso.

Reveló que el caso más sonado que trabajan es del precinto 83 de Caguas, donde hay más de 200 solicitudes en controversia.

El comisionado del PPD le restó importancia a la situación. Dijo que muchos de los casos se han subsanado cuando el elector envía su tarjeta electoral o cuando devuelve la hoja firmada. Sostuvo que solo se rechazarían solicitudes si la persona no está inscrita para votar.

“Esto es como siempre. En todos los municipios o casi todos hay situaciones que hemos tenido que evaluar”, señaló el popular.

Otro de los problemas denunciados es la falta de personal que tienen los partidos en Java para trabajar en este voto adelantado.

El comisionado del Proyecto Dignidad, Edwardo García Rexach, señaló que se está solicitando la aprobación de presupuesto para que cada uno de los cinco partidos puede contratar a 40 personas para laborar con Java. Dijo que esperan por una aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Le pedimos al pueblo que, si cree en la oración que oremos, que pida que nos lleguen más voluntarios y personal, que la Junta de Control Fiscal nos suelte más dinero para poder contratar más personal”, sostuvo.

Por lo pronto, Rosado informó que han logrado reubicar a los empleados de las Junta de Inscripción Permanente más cercana a Hato Rey para que le ayuden en los preparativos que se realizan en el Coliseo de preparar los sobres y maletines para esta votación.

Empero, no se espera que surjan contratiempos por la falta de papeletas, como ocurrió en las primarias. El comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, precisó que “ese proceso va muy bien”.

Dijo que la imprenta PrinTech, en Cayey, tiene hasta el 24 de octubre para entregar todas las papeletas, pero se cree que el proceso culminará antes de lo previsto.

En otros temas, los comisionados electores del PPD, PIP, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad rechazaron expresiones que ha realizado su homólogo del PNP, en torno a que tres cuartas partes de los electores que solicitaron voto adelantado o ausente son afiliados a su colectividad.

“Eso es parte de la contienda política y se hacen expresiones que no son ciertas”, dijo Aponte, del PIP, sobre esta controversia.

Sánchez alegó a Primera Hora que de los 227,812, unos 155,000 son afiliados al PNP.

Alegó que conocen esta cifra, “porque nosotros lo trabajamos casa por casa”.

A diferencia de las primarias, en esta petición del voto adelantado o ausente para unas elecciones generales no se pregunta a qué partido se pertenece.