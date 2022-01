El gobierno tenía conocimiento que la transmisión televisiva de despedida de año en el Distrito de Convenciones terminaba antes de las 12:00 de la medianoche, denunció este lunes el representan Ángel Matos García.

Matos García compartió un documento con datos de la casa productora en el que se señala que la trasmisión de Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve desde Puerto Rico por la cadena ABC se acababa a las 11:59 de la noche por contrato.

ABC Orlando @WFTV come on guys! You cut off the Puerto Rico New Year's countdown with @daddy_yankee at :3? Lolz that was cold!!!!#NewYear2022 #PuertoRico2022 pic.twitter.com/sG2auRApvC — Rocky Anastasio (@TweetsByRocky) January 1, 2022

En varios lugares de Estados Unidos, ACB cortó la trasmisión abruptamente en pleno conteo regresivo.

“En documento radicado ante la Cámara de Representantes, la casa productora del evento de año nuevo se desligó de las mentiras del gobierno, ya que claramente el Distrito de Convenciones contrató a sabiendas que la transmisión acababa a las 11:59 p.m. del 31 de diciembre de 2021. Así lo demuestra el documento en la página 3 de la respuesta de la producción del evento ‘Dick Clark New Year Celebration’”, explicó Matos García en un comunicado de prensa.

Según Matos García, el documento con fecha del pasado 23 de diciembre establece lo siguiente: “One (1) video package segment featuring or recapping the countdown to midnight in the Spanish language which will take place at or around the Venue at 11:59 p.m. Atlantic Standard Time and which will be incorporated in the Program after 11:30 p.m. Eastern Standard Time (”EST”) but before 11:59 p.m. EST” (Un segmento de paquete de video que presenta o recapitula la cuenta regresiva hasta la medianoche en español que tendrá lugar en o alrededor del lugar a las 11:59 p.m. hora estándar atlántica y que se incorporará al programa a partir de las 11:30 p.m. hora estándar del este, pero antes de las 11:59 p.m.).

“Es vergonzoso ver como ahora se le miente a la prensa del país diciendo que van a investigar lo que a sabiendas firmaron. Además, personas presentes en el evento y personas vinculadas a la producción colgaron en redes sociales el caso y falta de controles en el piso de transmisión en donde personas accesaban al talento para fotos y autógrafos causando un atraso en la transmisión en donde se cortó el momento de fin de año de manera abrupta”, manifestó Matos García.

La participación de Puerto Rico en el programa, que incluyó la contratación de artistas puertorriqueños de calibre mundial, costó $3.6 millones y fue organizada por la Autoridad del Distrito de Convenciones con dinero federal del Plan de Rescate Americano que se ha recibido para combatir los efectos económicos de la pandemia. El gobernador Pedro Pierluisi catalogó la actividad como “una para la historia”.

¡Esta despedida de año fue una para la historia! Fuimos el primer lugar de los Estados Unidos en despedir el año 2021.... Posted by Gobernador Pierluisi on Saturday, January 1, 2022

“Es una pena que se pongan en riesgos fondos federales por un bacanal de amigos y políticos del gobierno, para un evento que el saldo termina siendo el papelón ridículo de la historia moderna televisiva, al no transmitirse el momento más importante en la despedida de año”, sostuvo el representante.