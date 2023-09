La salida del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, de las filas del Partido Nuevo Progresista (PNP) suscitó hoy diversas reacciones en la Legislatura, incluso le valió un turno en el hemiciclo de la Cámara, en el que un fogoso representante penepé Luis “Junior” Pérez arremetió contra el ejecutivo municipal.

“Así es un ñame levantar fama, reconocerlo por su trabajo, valga la redundancia y entonces, cuando no te dan algo, ‘me voy’. Parecen peloteros enchismao’s. ¿No me dejan jugar?. Me llevo el guante, la bola y el bate… El buen líder hace buche, atiende los problemas, atiende la crisis. Habiendo chavos o no habiendo, es penepé, popular, independentista, (del Proyecto) Dignidad, no se va a correr”, reclamó Pérez Ortiz en un turno en la sesión cameral, en el que primero estableció que Jiménez Pérez era su amigo.

Representante Luis Junior Pérez ( Archivo )

Hoy el alcalde de San Sebastián oficializó su desafiliación del PNP en una escueta carta al presidente de la colectividad, Pedro Pierluisi.

“Por este medio presento mi renuncia inmediata a todas las posiciones que ocupo dentro del Partido Nuevo Progresista. Esta comunicación sirve como base para mi desafiliación del PNP”, sostuvo el político en la brevísima misiva.

“No fue bajo la insignia de Pepsi, de Coca Cola, de Orange Crush que corrió el alcalde de San Sebastián. Ninguno de esos tres nombres le dio chavos para educación, para los envejecientes, para carreteras, para atender los huracanes, los terremotos, los problemas de LUMA, los problemas de acueductos y otros problemas sociales que tienen que atender los alcaldes sino, el PNP y cómo el alcalde de San Sebastián, hay muchos en otros partidos también… Después que hacen un capital político, (dicen) me voy. Así es un ñame… aprendan a ser fieles, aprendan a ser leales, aprendan a defender la causa”, arremetió el representante Pérez Ortiz.

“Estamos carentes de gente valiente, pero los hay. Hay gente honesta, gente honrada, hay gente que quiere trabajar, hay gente que quiere servir, pero está el buscón que hace orilla, que ni come ni deja comer”, agregó Pérez Ortiz al replicar a la portavoz del Proyecto Dignidad en la Cámara, Lissie Burgos Muñiz, quien en un turno anterior elogió a Jiménez Pérez, por su movida y posible ingreso al partido que ella representa.

“El alcalde y cpa (contador público autorizado) también ha sido firme y ha estado muy claro a pesar de las incongruencias y atropellos de su partido. Hoy Javier Jiménez es digno de los miles de puertorriqueños que han perdido la esperanza en que nos gobiernen los mismos partidos que provocaron la crisis. Lo que esta mañana trasciede es lo que he visto y he escuchado por nuestras comunidades, un pueblo cansado y disgustado de escuchar el mismo disco rallado cada cuatro años”, dijo Burgos Muñiz.

En declaraciones previas a Primera Hora, Burgos Muñiz dijo que el alcalde de San Sebastián “había asumido unas posturas desde hacía tiempo, cuando se estaba proponiendo la vacunación compulsoria, fue bien vocal y también estuvo en todas las vistas (de los proyectos) del aborto”.

Para la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, la movida de Jiménez Pérez era esperada.

“Era algo que se anticipaba y que parecería un camino lógico que ingresara a un partido afín con las ideas que él ha expuesto anteriormente. Me parece que esta es otra señal del desmoronamiento del PNP que, probablemente, se enfrente a una primaria y, aún sin primaria para la gobernación, creo que van a quedar heridas muy difíciles de cerrar y esto es el resultado, no solamente de la falta de proyecto político, de la falta de liderato, es el descrédito del PNP que en este país se ha convertido en sinónimo de una empresa criminal”, expresó la legisladora.

El portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara, José Bernardo Márquez Reyes, también dijo que no le sorprendió el anuncio del alcalde. “Creo que habla del cambio político que estamos viviendo, de un interés en las causas y en los temas, más que en las posiciones sobre el tema del status y en el caso de él está optando por el Proyecto Dignidad. Esto apunta al nuevo panorama político de 2024, a un realineamiento del tablero político en muchas direcciones y el PNP tiene un reto tremendo de personas estadistas que no vemos en ese espacio futuro, algunos en una dirección y otros, en otra”, sostuvo.

Para la representante del Partido Popular Democrático (PPD), Gretchen Hau Irizarry “hay descontento en el PNP y hay un grupo de novoprogresistas que está buscando un espacio que quizá refleje sus creencias, pues sabemos que el alcalde de San Sebastián es una persona conservadora”.

“Él está ponderando dónde se va a ubicar y no es el primer miembro del PNP que se desafilia, vimos que (el ex senador) Carlos Díaz también se desafilió, recientemente. Nos hemos enterado en partes de prensa que el alcalde de San Sebastián , a quien conozco, quiere ocupar diferentes escaños, no lo logró y ahora está buscando cómo mejor acomodarse. Va a estar interesante si hay una primaria dentro del Proyecto Dignidad, si es que él decide afiliarse al Proyecto Dignidad, entre César Vázquez y él. Vamos a ver dónde finalmente decide postularse, es una movida que él entiende, yo no la entiendo”, sostuvo Hau Irizarry.

El portavoz alterno del PNP en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, dijo por su parte, que la salida de la Palma del alcalde pepiniano es decisión personal que hay respetar.

“En lo personal tengo una excelente relación con él, como amigo. No hubiera querido que eso pasara, en 20 años que va a cumplir como alcalde ha hecho un excelente trabajo por su pueblo, pero como partido tenemos que tener un presidente”, indicó Rodríguez Aguiló.

Sin mencionar nombres, dijo que ya hay “varios candidatos y candidatas que provienen de la propia alcaldía” para asumir las riendas del PNP en San Sebastián.

Reconoció que la desafiliación de Jiménez Hernández puede afectar al PNP. “A nivel local puede afectar la candidatura a la alcaldía, puede afectar Senado, puede afectar el distrito representativo y puede afectar la gobernación. Nosotros tenemos que ocuparnos de la situación. Ya el presidente y el secretario del partido recibieron la carta de él renunciando a todas las posiciones en el partido y desafiliándose. En los próximos días el llamado de nuestro partido es a comenzar a reorganizar la estructura a nivel de presidencia en San Sebastián”, indicó el legislador novoprogresista.