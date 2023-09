El gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, restó importancia a las expresiones del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien ha reiterado que no apoyará al mandatario ni a la comisionada residente, Jenniffer González, como candidatos a la gobernación en representación de La Palma.

“Esas expresiones son del alcalde y yo no voy a darle mayor color al asunto ni voy a hacer comentarios. Cada quien hace sus expresiones y es dueño de lo que dice”, reaccionó Pierluisi.

Las expresiones de Jiménez -quien en el pasado rechazó apoyar a Pierluisi cuando corrió en primarias con la exgobernadora Wanda Vázquez- surgieron en entrevista radial con Radio Isla 1320 cuando afirmó que “ninguno de los dos (Pierluisi y González) representa las más altas aspiraciones que tengo yo como ciudadano del pueblo de Puerto Rico para mi país y como ser humano en el planeta Tierra. Ninguno de los dos”, dijo el alcalde militante del penepé que agregó que el partido se ha desvirtuado.

Pierluisi rechazó que el PNP se haya alejado de su postulado y repasó lo que, a su entender, son los logros obtenidos desde que tomó las riendas del país en el 2021.

“Yo estoy listo para defender la obra del PNP en estos dos años y nueve meses. Y la causa mayor, que es la estadidad, también la estamos trabajando. Así que yo estoy bien claro. Cada cual es dueño de lo que dice y yo no voy a hacer comentarios en cuanto a eso. Ahora, si me preguntan a mí lo que hemos hecho, yo con mucho gusto les digo”, insistió.

De otra parte, reaccionó también a expresiones que hizo el estratega y exlegislador del PNP, Ángel Cintrón, respecto a que su impresión en la calle es que los ciudadanos no ven la obra de la que habla el gobernador.

“Parece que a los ciudadanos que vio son los que no tienen.... Nunca se montan en un vehículo de motor porque todo el que se monta en un vehículo de motor y transcurra un rato en el vehículo va a ver la obra. Así que no sé con qué ciudadanos habló porque si habló con los que se montan en vehículos de motor y transitan por nuestras carreteras, esos definitivamente que han visto la obra”, respondió.

Le pone fecha a la radicación de su candidatirua para la reelección

Pierluisi anunció este martes que el domingo 1 de octubre radicará oficialmente su candidatura para una reelección a la gobernación representando al PNP.

El proceso se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana en el Centro de Convenciones, en Miramar. “Puerto Rico Tiene Líder”, es el slogan con el que hizo el anuncio.

Sobre este particular, dijo que invitó al liderato de la Palma y a los incumbentes penepés.

“No es una actividad masiva. Realmente, es mi radicación y los que me van a acompañar son los que quieran estar allí conmigo, ya sean legisladores, legisladoras, alcaldes, alcaldesas... puede ser que algunos candidatos que no son incumbentes quieran estar allí acompañándome”, expresó Pierluisi.

Además, subrayó que como presidente del PNP no ha dado directriz respecto a la posición de los alcaldes militantes de su partido para favorecer candidatura alguna a la gobernación, en caso de que surja una primaria.

“Yo he sido muy respetuoso en todo el proceso de primarias, de toda mi vida. O sea, yo soy el primero que siempre digo que cualquiera puede aspirar a un puesto electivo. Eso es una decisión muy personal que toma cada quien. Yo no voy a hablar por los alcaldes. Los alcaldes tienen una federación, el caso de los penepés, si acaso el portavoz de ellos es Gabriel Hernández, el alcalde de Camuy y él lo que dijo es que no ha habido tales conversaciones, así que yo no tengo nada adicional que añadir”, manifestó Pierluisi.