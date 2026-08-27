Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ratificaron en la mañana del jueves un voto de huelga que entrara en vigor el martes, si no se alcanza un acuerdo con la administración, sobre la cubierta médica seleccionada por el gremio.

El voto, aprobado en abril de este año, fue ratificado durante una asamblea celebrada en el Jardín Botánico de la UPR, donde el presidente del sindicato, David Muñoz, presentó a la matrícula un informe de las medidas relativas al plan médico discutidas ayer en reunión sostenida en las oficinas del Departamento del Trabajo, en la que participó la presidenta Zayira Jordán Conde, el presidente del gremio y sus respectivos equipos legales.

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Según se explicó en un comunicado de prensa, durante la reunión, la administración universitaria solicitó que se le someta nuevamente la propuesta de plan médico (que iniciaría el primero de septiembre), para evaluarla, a pesar de que los documentos le han sido entregados en varias ocasiones. Además, establecieron el 1 de octubre como la fecha límite para llevar a cabo una nueva evaluación, lo que el sindicato catalogó como un acto de mala fe.

“La exigencia de la presidenta de un mes adicional para evaluar el cumplimiento no es razonable ni aceptable. Y es que los documentos sobre el proceso - siendo la aseguradora Triple S la seleccionada por el Sindicato - le fueron entregados a la administración en agosto del presente, lo que representa tiempo suficiente para la requerida evaluación. Si el nuevo contrato no entra en vigor el 1ro de septiembre, implantaremos el voto de huelga tal como lo ratificó la matrícula a viva voz durante la Asamblea Extraordinaria celebrada hoy”, sentenció el presidente del Sindicato.

“Es necesario además destacar que a solicitud de la presidenta se le hará llegar en el día de hoy el contrato de Triple S, plan dental Delta Dental y TransCita habiendo sido enmendado para que contenga su firma. De acuerdo con el sindicato, la aseguradora seleccionada por los trabajadores le ahorraría a la UPR más de $800 mil anuales, mientras ofrece mayores beneficios a los unionados.

Muñoz recordó además que los trabajadores se vieron obligados a elevar sus reclamos ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje, debido a los repetidos intentos de la administración de limitar su derecho a seleccionar un plan médico. La determinación del Negociado, en favor de los trabajadores fue sostenida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, luego que la UPR apelara la misma.

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UPR hace “llamado al dialogo”.

Mientras, en declaraciones escritas, la administración universitaria aseguró que han actuado de buena fe y extendieron “nuestro llamado al diálogo y a que cualquier diferencia pueda atenderse por las vías disponibles, evitando acciones que puedan afectar innecesariamente a los estudiantes, empleados y al funcionamiento de la Universidad”.

“La Universidad de Puerto Rico respeta los procesos internos y las determinaciones que adopten los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico. No obstante, reiteramos que la Administración ha mantenido abiertos los canales de diálogo y ha presentado alternativas concretas dirigidas a atender responsablemente los asuntos planteados, incluyendo la continuidad de la cubierta médica de los empleados representados por el STUPR”, reza el escueto comunicado, en el que no se abordaron las denuncias hechas por los trabajadores.

“En este momento, existe una ruta para evaluar la alternativa de cubierta médica presentada por el propio Sindicato, completar los requisitos correspondientes y someterla a la consideración de la Junta de Gobierno, cuerpo al que le corresponde la determinación final conforme al marco que rige a la Universidad. La UPR continuará actuando con responsabilidad y buena fe para procurar soluciones que protejan a nuestros empleados y, al mismo tiempo, garanticen la continuidad de los servicios académicos y administrativos que reciben nuestros estudiantes y toda la comunidad universitaria”, finalizaron.