Aspirantes populares por San Juan criticaron hoy al candidato a alcalde a esa ciudad por el Movimiento Victoria Ciudadana, el exrepresentante por el Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Natal, y a la candidata a la gobernación por esa colectividad, Alexandra Lúgaro, en relación a una sentencia por discrimen contra una empresa de la familia de Lúgaro.

La candidata a la gobernación ha sido enfática en que no es racista y dio su versión sobre los hechos de la demanda anoche en un extenso Facebook Live. Entre las alegaciones de Lúgaro están que la demandante fue su mano derecha y tercera al mano de la empresa, que fue cesanteada como todos los empleados cuando la compañía cerró, y que las alegaciones de la demanda no se contestaron por razones como un asunto legal que su mamá estaba “de doctor en doctor” para aquella época.

“Ustedes no van a encontrar jamás una sola persona que pueda decir que yo he sido racista, que discrimino contra la comunidad dominicana o que permito que injusticias ocurran frente a mí y dejo que pase, esa no soy yo y los que me conocen lo saben”, manifestó Lúgaro.

Natal no se ha expresado en redes sociales en las pasadas horas sobre este tema, aunque si lo ha hecho sobre su demanda contra la Cámara de Representantes, sobre una graduación y divulgando la resentación de propuestas.

Jesús Manuel Laboy, precandidato al Senado por el distrito de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD) y abogado, reclamó a Natal Albelo a que se exprese ante la sentencia judicial que, según él, polantea que Lúgaro fue parte de un esquema de discrimen contra una mujer por haber nacido en la República Dominicana.

Laboy señaló haber leído con detenimiento la sentencia de caso contra la empresa América Aponte & Asociados y expresó que “es indignante que una mujer que sirvió a esa entidad por muchos años fuera víctima de ataques tan pronto hizo saber su lugar se origen. Más indignante aún es el lamentable juego de palabras de Alexandra Lúgaro tratando de zafarse de dicha sentencia final y firme, donde el Tribunal asignó miles de dólares en compensación para la víctima y su esposo”.

A juicio de Laboy, “lo peor para los sanjuaneros es que tengamos un candidato a la alcaldía de la capital que al día de hoy guarda silencio cómplice ante un desgraciado ejemplo de discrimen por origen nacional. ¿Dónde anda Manuel Natal Albelo, está del lado de los valores y la justicia o está del lado de su líder política?”

El candidato popular señaló además el silencio de la presidenta del MVC, la abogada Ana Irma Rivera Lassén, quien siendo de raza negra como la mujer víctima del caso de Lúgaro, también guarda silencio ante este grave caso, en tiempos donde todo el mundo sufre y protesta por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, víctima del racismo. “No podemos caer en la hipocresía de criticar el sistema de Estados Unidos y callamos cuando la injusticia la tenemos aquí en nuestras caras”.

Rivera Lassén tiene una larga trayectoria en temas de derechos

Finalmente, Laboy exhortó a todo el liderato del MVC que se dignen en atender el caso de Lúgaro con la misma prisa con que atendieron las acusaciones públicas contra el profesor Nestor Duprey Salgado, “quien renunció a su candidatura a la Cámara de Representantes, sabiendo que para ocupar una posición electiva, los ciudadanos tenemos que seguir los más altos estándares de honestidad. Que hable el MVC, el país espera y reclama sin dilación”.

Duprey se quita tras denuncias de maltrato sicológico

De otra parte, la líder comunitaria de Barrio Obrero en Santurce y precandidata popular a la Cámara de Representantes por el precinto uno de San Juan, Rosario ‘Tata’ Ortiz, dijo que “lo más llamativo de este caso es el silencio absoluto del candidato a alcalde de San Juan por ese partido, Manuel Natal Albelo. Sorprende porque Natal ha sido muy vocal en tantos temas de interés público y sin embargo, en este caso tan serio que involucra a su candidata a la gobernación, no ha emitido declaración alguna”.

Ortiz añadió que, y contrario a lo que alegó la candidata Lúgaro en una transmisión por la red social Facebook, ella sí estuvo involucrada directamente en el caso. “Si bien es cierto que Alexandra Lúgaro no fue demandada personalmente, las declaraciones de Virginia Hernández están claras. Ahora Lúgaro dice que no sabe nada, que no conocía los detalles, aún siendo una alta ejecutiva en esa empresa. Basta con ver los comentarios del público en la transmisión que ella realizó anoche. Lo cierto es que nadie le cree”.

La candidata popular añadió que el caso de Virginia Hernández, quien fue hostigada y despedida de la empresa donde Lúgaro fue una alta ejecutiva luego que dejara saber de manera casual que había nacido en República Dominicana, merece una reacción de la presidenta del partido Movimiento Victoria Ciudadana. “Ana Irma Rivera Lassén, quien tiene una destacada trayectoria como abogada y defensora de los derechos humanos y las comunidades LGBTT, debería expresar su opinión ante este caso. Como mujer de raza negra, al igual que yo, debería estar indignada con toda esta situación, pero como Manuel Natal, guarda silencio”.

Finalmente Ortiz comparó el caso de Lúgaro con los señalamientos que se hicieron contra el excandidato del MVC, Nestor Duprey Salgado por hostigamiento contra su esposa y la manera diametralmente opuesta que dicha organización política ha manejado la situación. “Por un lado tenemos a un hombre negro, profesor universitario y escritor, de quien se hacen unos señalamientos y por otro lado una mujer blanca, abogada y de clase acomodada. Aquí el MVC tiene una gran oportunidad de aplicar lo que llevan predicando sobre la igualdad y la justicia”.