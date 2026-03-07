Ante el alto patrocinio del público al transporte colectivo durante el evento los juegos del Clásico Mundial de Béisbol, la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) anunció este sábado que reforzará el servicio especial de autobuses hacia el Estadio Hiram Bithorn.

La promesa es que se aumentará la frecuencia de autobuses que conectan la estación Roosevelt del Tren Urbano con el estadio para facilitar el traslado de los fanáticos.

Se indicó que, para los juegos en los que participe la novena de Puerto Rico —programados para hoy sábado, así como el lunes y martes a las 7:00 p.m.—, el servicio de autobuses estará disponible desde dos horas antes del comienzo de cada partido y hasta una hora después de finalizado, asegurando una alternativa de transporte ágil y conveniente para los asistentes.

PUBLICIDAD

32 Fotos El Team Rubio comenzó su participación en el torneo con una blanqueada de 5-0 ante el país sudamericano.

Como parte de la logística del evento, personal de apoyo del World Baseball Classic estará presente en la estación Roosevelt para orientar a los fanáticos y dirigirlos hacia las áreas de abordaje de los autobuses.

Además, para los juegos de Puerto Rico se implementarán medidas adicionales de manejo de tráfico y seguridad, incluyendo vallas de control en las inmediaciones del estadio, escolta de la Policía de Puerto Rico y carril exclusivo para los autobuses, lo que permitirá agilizar la llegada y salida de los fanáticos.

ATI también recordó que los fanáticos cuentan con estacionamiento disponible en varias estaciones del Tren Urbano, incluyendo Bayamón, Deportivo, Torrimar, San Francisco, Martínez Nadal y Cupey, para un total de 2,372 espacios de estacionamiento disponibles para el público que desee utilizar el sistema.

La agencia reiteró su invitación a los fanáticos a llegar temprano y utilizar el transporte colectivo, como la forma más conveniente de asistir a los juegos del Clásico Mundial en Puerto Rico.