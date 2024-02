Prepare el bolsillo porque a partir de hoy, lunes, las inspecciones para sacar el marbete aumentarán de $11 a $20 para los automóviles y a $40 en el caso de los camiones, lo que equivale a un alza de 45% y 72.5%, respectivamente.

El aumento al costo del servicio por inspección se aprobó bajo la administración de Ricardo Rosselló, pero no fue hasta el 27 de diciembre de 2023 que se estableció el Reglamento 9526 para Estaciones Oficiales de Inspección de Vehículos de Motor y Otros Fines Relacionados. El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) estuvo obligado a establecer estas normas por virtud a las enmiendas que se le hicieron a la Ley 22, Ley 253, Ley 151 y la Ley 38 durante los pasados años.

Aunque el Reglamento dispone que el precio por inspección podría fluctuar entre $12 a $20, los dueños de los 380 centros que existen en la isla decidieron por mutuo acuerdo en una asamblea efectuada el domingo cobrar un precio fijo de $20.

“Nosotros, y lo digo claramente, ninguno vamos a cobrar menos de $20 a vehículos y $40 a los camiones. Hace 23 años que todos, incluidos los camiones, pagaban $11 por ese servicio que en cualquier otro país del mundo es muchísimo más caro. Llevamos demasiados años sin que surja un aumento, pero todos los servicios han aumentado. Antes yo pagaba $200 de agua y ahora son $600 y ni hablar de la luz. A esto se suma que con el marbete electrónico dejamos de recibir los $5 del marbete y los $4.95 del seguro... con tantos cambios nos estábamos ganando solo $8 y no era justo”, explicó Crespo al asegurar que ha visitado otros negocios similares en España donde se cobran $60 por servicio.

Explicó que para que haya uniformidad en el proceso todos los dueños se llevaron un letrero para orientar a los clientes sobre los nuevos precios. Datos de DTOP indican que, anualmente, se sacan 2.3 millones de marbetes en la isla.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi y la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, reiteraron que el precio a cobrar por los dueños de los centros de inspección era discrecional siempre y cuando se mantuviera en el rango de entre $12 y $20.

“Lo que sí también se hizo en ese reglamento fue que ahora no se permite al centro de inspección que cobre por otros servicios como, por ejemplo, acceder al portal del CESCO Digital o imprimirle a la persona una certificación de cero multas y enviarle cosas por email... o cobrarle por usar una tarjeta de crédito”, dijo la secretaria del DTOP al insistir que antes los comerciantes cobraban por separado estos servicios y “en muchas ocasiones” el cliente terminaba pagando más de $20.

De hecho, indicó que si una persona entiende que se le está cobrando un servicio adicional puede denunciar o hacer la queja en la Directoría de Servicio al Conductor (DISCO).

“Si alguien tiene esa situación lo pueden someter a nosotros y hacemos las investigaciones... hay un área de DISCO que se encarga de fiscalizar los centros de inspección”, subrayó la funcionaria al indicar que comerciante que no cumpla con el reglamento se expone a multas administrativas, penalidades y hasta el cierre del establecimiento.

El gobernador, por su parte, dijo que cada dueño de negocio sabrá “lo que le conviene cobrar dentro de ese rango de $12 a $20 porque también, hasta cierto punto, compiten unos con otros”. Al mismo tiempo agregó que cada cliente decide a cuál centro asistir.

“Lo que no pueden hacer es hacer ningún cargo adicional. Dentro de ese rango tienen la flexibilidad, pero hasta ahí. No pueden pasarse de los $20... ahora solamente hay un cargo”, puntualizó Pierluisi.

En cambio, el representante de los 380 centros de inspecciones en Puerto Rico sostuvo que aquellos clientes que deseen un certificado de lo que se le hizo al vehículo en el proceso de inspección, como se les exige a los vehículos arrendados (leasing), se le cobrará un costo adicional de $2.

Al momento, no está claro si este cobro es conforme al reglamento, pero Crespo insistió que se trata de una gestión independiente a la inspección y que se debe cobrar aparte pues los dueños de negocio incurren en gastos de impresora, tinta y papel, entre otros servicios básicos.

“Si yo te cobró $20 por inspeccionar, y tú me dices que es ‘leasing’ y me pides la certificación porque se la tienes que presentar al banco o cooperativa, yo te tengo que cobrar esos $2, porque tengo que pagar tinta y papel. Si se te pierde el marbete o la licencia y necesitas copia, pues también te lo tenemos que cobrar a $5, porque si vas a la cooperativa o al banco también te van a cobrar... y ellos cobran $15. Esto tiene que ser uniforme para todo el mundo. El negocio como tal no lo puede manejar el gobierno. El costo de servicios, más allá de la inspección, lo establecemos nosotros. Esto no puede ser gratis”, arguyó Crespo.

Primera Hora consultó con DTOP y la agencia se reitera en que estos servicios “tampoco” pueden ser cobrados.

Lo cierto es que el reglamento dispone en el inciso (m) del renglón 4 de “Procedimiento” que “ningún negocio autorizado a operar como Estación Oficial de Inspección podrá cobrar durante el proceso de la inspección de vehículos, cargos adicionales a los establecidos mediante Ley, tales como, pero sin limitarse a: acceso al portal de CESCO Digital, impresión de certificación de cero multas, acceso al correo electrónico para recibir ‘vouchers’ del seguro privado, impresión de ‘vouchers’ de seguro privado, utilización de un método de pago válido (tarjeta de crédito o débito), según dispuesto en la Ley 150-2008, según enmendada”.

Otros cambios efectuados por aprobaciones y leyes concernientes al sector de Centros de Inspecciones son eliminar la obligación de que fueran mecánicos o técnicos automotrices los obligados a inspeccionar en estos negocios; que los centros nuevos estén a más de cinco millas de otros establecimientos que ofrezcan el mismo servicio; y aumentar las multas por incumplimiento al DISCO en los procesos de inspección de $500 a $5,000.

“Todos estos cambios los avalamos, particularmente el último, porque en mi saco de papas siempre hay dos o tres podridas y hay que sacarlas porque dañan el negocio”, expresó Crespo.