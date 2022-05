En las primeras siete horas de haber comenzado a operar, el AutoExpreso logró generar sobre $546,000 de conductores que han comenzado a recargar sus cuentas o a saldar lo adeudado por las semanas en que el sistema estuvo desactivado tras el ciberataque que experimentó la empresa que lo administra el pasado 16 de abril, informó el director de la Autoridad de Carreteras, Edwin González.

“Están recaudando muchísimo más de lo que se recauda en un día típico. Para ponerte en perspectiva, en un día promedio, un día normal, el sistema recibe en promedio entre unos $280,000 a $300,000. Hoy, en los carriles de recarga nada más $337,840 se han pagado al mediodía. Estamos hablando de 5:00 a.m. al mediodía”, sostuvo en funcionario en entrevista con Primera Hora.

Las múltiples transacciones realizadas a través de los carriles de recarga ha generado largas filas en algunas estaciones, según han informado los conductores.

Mientras, en pagos realizados en las páginas web o de aplicaciones en los celulares se han recaudado otros $206,560.37.

Específicamente, sostuvo que, entre ambos métodos, así como en aportaciones que se recibieron directamente en la oficina del AutoExpreso en Guaynabo, así como en varios Centros del Servicio al Conductor (Cesco) habían recaudado hasta el mediodía un total de $546,374.37 en recaudos.

Estos recaudos se han logrado pese a que algunos conductores han experimentado desde esta mañana dificultad para acceder a sus cuentas o las mismas aparecen con balances en cero.

Según afirmó González, “todos los carriles de recarga están abiertos. Está en operación”.

La dificultad que se ha presentado desde las 8:00 a.m. de este sábado, sin embargo, es para que algunas personas puedan acceder sus cuentas a través de la página web o de la aplicación móvil, reconoció el funcionario.

“Esto es parte del reinicio paulatino en preparación para el inicio de las operaciones el lunes. Eso es algo que ya teníamos previsto. Es parte de los ajustes necesarios que tenemos que hacer como parte de las nuevas restricciones de seguridad y el monitoreo para hacer el sistema más seguro, que (el operador del AutoExpreso, Professional Account Management) PAM puso en lugar. Ya se tenía en mente. Por eso, se hizo este comienzo gradual, sábado, domingo, en camino hacia el lunes, para que el sistema sea uno más robusto. Se están haciendo los ajustes y se está trabajando de lleno desde que se detectó esto”, informó el director de Carreteras.

En primera instancia, dijo que parte de los problemas con los sistemas computadorizados se deben a todas las actualizaciones que se han realizado para poder poner en operación el sistema.

Dijo que, si el problema se presenta en el celular, se debe actualizar la aplicación.

El director de Carreteras explicó que, si dicha actualización no aparece de manera automática, se tiene que acudir a las tiendas de aplicaciones para lograr realizar la misma.

Indicó que una vez se actualice la aplicación, debería aparecer el balance disponible hasta el 16 de abril, día en que ocurrió el hackeo, así como el balance actual y todas las transacciones que se deben pagar. Comentó que, si en cambio, no le aparece ningún balance, pueda ser que el sistema no leyó el sello y la transacción tenga que ser incluida de manera manual a través de las foto o vídeos que el sistema tomó cuando al auto pasó por una estación de peaje.

Indicó que, en algunos de estos casos, puede ser que ese balance sea incluido al conductor en los pagos que debe hacer en la renovación de la licencia de conducir o el marbete.

Pidió a los conductores que estén “tranquilos”, ya que no se impondrán multas “hasta nuevo aviso”.

En cambio, si es de las personas que no puede acceder a su cuenta, González informó que de aquí al lunes debería estar el problema resuelto con los trabajos que aún se realizan en este fin de semana.

“Estamos ajustando entre hoy y mañana. Son cosas que se prevén, verdad, a través de esta recuperación. Ya para el lunes debemos estar completamente normal para que los ciudadanos se puedan beneficiar de acceder al web, a la aplicación móvil, para que no tengan que hacer fila. Pero, si no quisieran hacerlo a través de la página web o la aplicación, pues, como le mencioné, tenemos todas estas opciones a través de todo Puerto Rico. No tan solo los carriles de recarga, pueden ir a cualquiera de los Cesco”, señaló.

También indicó que mañana, domingo, anunciarían tres oficinas que abrirá PAM para el cobro del AutoExpreso. Estas estarán ubicadas en Salinas, Río Grande y Manatí, adelantó.

Ayer, viernes, se informó que los conductores tienen hasta el 1 de julio para poner sus cuentas al día.

Es a partir del lunes, empero, en que comienza el funcionamiento habitual del AutoExpreso. Esto representa que iniciaría la recarga automática y demás.

“Cualquier ciudadano que tiene tarjeta de crédito integrada en el sistema para despreocuparse, no entran ningún tipo de multa. Las recargas automáticas pasarán a 48 horas después, al miércoles. Eso será para que la persona pueda acceder al sistema, ver el balance que tiene”, comentó.

González reconoció que también hay personas que querrán sacar su tarjeta de crédito y comenzar a hacer pagos del sistema en los carriles disponibles. Dijo que están en su derecho. No obstante, reafirmó que ninguna información de los miles de conductores estuvo expuesta a los hackers.

Se le volvió a preguntar sobre la investigación de este problema de ciberseguridad enfrentado, pero alegó a que la investigación no ha culminado. Por ello, no pudo dar detalles como cuánto dinero solicitaron los delincuentes cibernéticos para dar acceso a todo el sistema del AutoExpreso.

Insistió en que todo el sistema se pudo poner en funciones, a más de un mes del hackeo, gracias a que contaban con el resguardo, así como con el control de las estaciones de peaje.

“Pueden estar tranquilos que estas transacciones que se le van a cobrar son las correctas”, afirmó.

González comentó que, si el conductor tiene dudas con el cobro que se le realiza, puede solicitar una cita para acudir a las oficinas del AutoExpreso o los Cesco para hacer el reclamo. El mismo no podría ser realizado de manera electrónica.