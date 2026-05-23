La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), reveló que recibió formalmente una propuesta no solicitada, relacionada con el denominado Proyecto Hostos, una iniciativa de interconexión eléctrica submarina entre Puerto Rico y la República Dominicana.

La propuesta fue sometida por Caribbean Transmission Development Co., LLC, se informó en un comunicado. El ingeniero Josué Colón, director ejecutivo de las AAPP, explicó que, conforme al procedimiento aplicable a toda propuesta no solicitada presentada bajo la Ley de Alianzas Públicos Privada, y la reglamentación vigente, llevó a cabo una evaluación preliminar de cumplimiento dirigida exclusivamente a determinar si la propuesta cumplía con los requisitos formales de radicación establecidos.

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Según Colón, dicha evaluación no constituye una aprobación del proyecto, sin embargo, abriría las puertas para un proceso de consideración más amplio. “El hecho de que una propuesta cumpla con los requisitos formales de radicación únicamente significa que puede continuar a las próximas etapas de evaluación contempladas por el Reglamento. Ahora comienza un proceso mucho más amplio de análisis técnico, financiero, legal y regulatorio”, sostuvo el también Zar de Energía.

Conforme al marco legal, la AAPP tiene un término aproximado de sesenta (60) días para evaluar la propuesta y determinar los próximos pasos correspondientes a las disposiciones de la Ley 29-2009 y la reglamentación vigente. El funcionario explicó que el proceso establecido por la Ley 29-2009 contempla múltiples etapas de evaluación, entre estas:

Determinaciones preliminares sobre interés público y viabilidad

Evaluaciones técnicas, financieras y legales detalladas

Procesos de revisión y análisis regulatorio

La posible publicación de un proceso competitivo de solicitud de propuestas potenciales procesos de selección y negociación

“Un proyecto de esta naturaleza requiere un análisis técnico y regulatorio amplio, incluyendo consideraciones relacionadas con la confiabilidad del sistema eléctrico, integración operacional, cumplimiento ambiental y regulatorio, permisos, coordinación federal y posibles impactos sobre la infraestructura energética de Puerto Rico”, añadió Colón.