El Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP) informó detalles sobre la reanudación de los servicios de transporte de pasajeros, así como los protocolos que se llevarán a cabo durante esta fase de la reapertura económica a raíz del COVID-19.

Esta autorización abarca negocios privados de transporte y no incluye los servicios del gobierno como la Autoridad Metropolitana de Autobuses que, como reseño Primera Hora, ha perdido millones de dólares al estar paralizados durante la pandemia.

El NTSP indicó en comunicado de prensa que la reanudación de los servicios se llevará a cabo exclusivamente durante los horarios permitidos por el toque de queda.

“Como lo ha establecido la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la reapertura de la economía se está llevando a cabo de manera paulatina y concienzuda, armonizando los intereses económicos con la salud pública. La reanudación de los servicios de transporte a pasajeros seguirá los mismos principios, mientras se vela por la seguridad tanto de los operadores como de los pasajeros”, sostuvo el presidente del NTSP, Luis D. García Fraga.

Las empresas de transporte de pasajeros incluyen a las empresas de taxi, los conductores de empresas de red de transporte, las fiestas rodantes, las excursiones turísticas, las limosinas turísticas, los vehículos públicos, los vehículos compartidos (carpool en inglés), ómnibus público, así como cualquier otro medio que el NTSP haya autorizado para transporte de pasajeros.

A continuación, las medidas que exigirá el NTSP para estos proveedores de servicio:

1. Operadores deberán utilizar guantes durante el transporte de pasajeros

2. Tener alcohol en gel disponible para el uso de los pasajeros en la entrada al vehículo

3. Desinfectar la unidad cada vez que finalice un viaje o apague el vehículo.

4. Toda maleta o equipo que entre al vehículo deberá desinfectarse si el operador mueve o coloca los objetos.

5. Operadores como los pasajeros deberán utilizar mascarillas en todo momento. Los pasajeros deberán mantener la mayor distancia posible del conductor.

6. Se sugiere aislar al conductor con equipo de seguridad, careta o protector facial que le proteja del contacto directo con los pasajeros.

7. Para vehículos de cabida intermedia o mayor, la ocupación del vehículo no podrá ser mayor del 50% .

8. Será obligatorio tomar la temperatura a todo pasajero con un termómetro digital. Todo aquel con un resultado igual o mayor a 100.4° F (38° C) no podrá abordar el vehículo. Esta medida es recomendada, aunque no obligatoria, para vehículos de menor cabida.

9. Operadores de taxis y vehículos públicos que interesen transportar carga deberán contar con la autorización especial que emitió el NTSP en la plataforma digital.