Avería en San Juan: más de 26,000 clientes de LUMA están sin luz
El consorcio ofreció detalles.
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Más de 26,000 clientes de LUMA Energy permanecen esta mañana del miércoles sin servicio eléctrico, en medio de una avería que afecta la región de San Juan.
Así lo confirmó LUMA Energy a través de su canal de WhatsApp, donde aseguró que la avería ocurrió durante la madrugada y que mantiene brigadas inspeccionando el área.
“Nuestras brigadas han estado inspeccionando líneas de transmisión y subestaciones en el área de Santurce y Hato Rey para identificar la avería, aislarla y restablecer el servicio de la forma más segura posible”, precisó el consorcio, encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico.
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Específicamente, el portal indica que 26,847 clientes permanecen sin servicio en la región de San Juan.
LUMA no ha precisado cuánto tiempo podría tomar el restablecimiento del servicio, mientras sus brigadas continúan trabajando para identificar y atender la avería.