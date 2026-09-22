Verifica bien tu cuenta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), pues en este mes de septiembre el Departamento de la Familia le inyectó un pago especial de unos $39 por cada beneficiario.

No se trata de un bono, según explicó la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

“Todo el beneficio que nosotros recibimos para el PAN debe ser repartido entre todos sus beneficiarios. Durante el año, ocurren muchas razones por las que las personas no lo utilizan, unos porque fallecen, otro porque obtienen empleo y no tienen la necesidad, sobrantes que a los seis meses se retornan a las cuentas. Así que esa cantidad de dinero, que al cierre del año fiscal se suma, se reparte entre los beneficiarios. Esa repartición de dinero ya empezó, empezó el 4 de septiembre y concluye el 22, en el ciclo de días alternos, según los números del Seguro Social”, explicó la funcionaria a Primera Hora.

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Este pago de $39 no constituye un aumento en el beneficio y sólo se realizará este mes, ante el cierre del año fiscal federal, precisó Roig Fuertes.

El dinero entregado en este pago especial ascendió a $272,936,167. A cada beneficiario le correspondió un 0.43% de la cifra, que representó $39.83, según cálculos suministrados por el Departamento de la Familia.

Por otro lado, la funcionaria indicó que “seguimos trabajando y reforzando todo lo que es la regulación de la buena utilización tanto por parte de los beneficiarios, verdad, qué se puede comprar y que no se puede comprar. Vamos a empezar próximamente con unas cápsulas y unas ideas, a través de nuestras redes. Así que vamos a seguir trabajando para seguir reorientando a los beneficiarios. También estamos trabajando muy arduamente con la identificación de fraude a nivel nacional. Esto es una directriz que tienen todos los estados y jurisdicciones con respecto al beneficio de SNAP, para nosotros PAN para asegurar la buena utilización del beneficio del PAN, y el que hagamos eso asegura el beneficio que realmente la gente necesita”.

Bajo el PAN, se “ofrecen ayudas económicas a familias con ingresos limitados para que puedan complementar sus necesidades alimentarias mediante la compra de alimentos nutritivos elegibles”, según define el Departamento de la Familia en su página cibernética.