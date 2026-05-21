¿Qué ha pasado con el aumento de dinero que recibió el gobierno para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN)?

Tras varios meses sin efectuarse un anuncio oficial sobre el impacto que tendrían los $55.9 millones adicionales que el gobierno federal otorgó a la Isla por la inflación que registra la compra de alimentos, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, detalló a Primera Hora los planes desarrollados para utilizar el dinero.

“Ese dinero se recibe ocasionalmente por inflación. Sin embargo, ese dinero no cambia las regulaciones de las tablas de elegibilidad, por eso es que no se ve reflejado en el beneficio de forma directa al participante, sino que ese dinero brinda oportunidad a poder cubrir, más cantidad de personas dentro de los beneficios del PAN”, señaló.

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Pero, si de repente usted percibió que le llegaron unos dólares más a lo programado, puede ser que en ese mes haya recibido parte de un sobrante mensual que se repartió entre los más de 1.2 millones de beneficiarios del PAN.

Roig Fuertes comentó que “regularmente, suele ser de un 3% a un 4%”.

“El beneficio está establecido por unas tablas que, como te dije, el beneficio sigue siendo el mismo. Mes a mes se les otorga un por ciento adicional que es un equivalente al dinero adicional sobrante durante ese mes en la distribución y eso se reparte entre todos los beneficiarios”, señaló.

Pero, la partida mayor que se acumule, ya sea porque el dinero no fue reclamado por nuevos participantes, se repartirá al cierre del año fiscal federal, que ocurre en el mes de octubre.

La secretaria de la Familia auguró que se realizará un pago especial entre septiembre u octubre. Recordó que este mismo pago ya se hizo el pasado año 2025.

Según el récord noticioso de Primera Hora, a finales de septiembre del pasado año la agencia anunció un pago único a los beneficiarios del PAN de $46.10, producto de economías alcanzadas durante todo el año.

Roig Fuertes informó que este año esperan realizar este mismo desembolso especial. No pudo revelar de cuánto sería.

Precisó que “en el cierre del año fiscal, que se cierra entonces todo el dinero que por el bloque se ha recibido, pues, ahí ese porcentual se les reparte. Porque, la idea es que todo el dinero sea repartido entre los beneficiarios. Así que ese porcentual es altamente probable que sea más alto en el cierre fiscal, en el beneficio que ellos (los recipientes del PAN) ven entre septiembre, octubre, por ahí, cuando cierra el año fiscal. Ahí es donde ellos pudieran ver que en comparación con el año pasado va a ser un poco más”.

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Además de lo que sobre del aumento que recibió el PAN, durante ese cierre del año fiscal se reparte el dinero que un beneficiario no utilizó por el periodo de seis meses que se le concede para utilizar la partida asignada.

Roig Fuertes dijo que estos casos son comunes y en su mayoría ocurre por muerte de beneficiarios o porque lo estaban guardando para utilizarlo para festividades, como lo es Acción de Gracias o Navidad, y se le agotó el término de uso.

El PAN es un beneficio que se otorga a personas o familias de escasos recursos para la compra de alimentos. La comida preparada para consumo inmediato, alcohol, cigarrillos, detergentes, pañales desechables y artículos de uso personal no se pueden comprar con este dinero, que se le deposita en una tarjeta electrónica.

Una persona puede solicitar el beneficio al visitar alguna oficina del Departamento de la Familia, comunicándose al 3-1-1 o de forma electrónica, a través de la dirección http://servicios.adsef.gobierno.pr.