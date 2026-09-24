Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) recibirán un pago especial de $46.78 en sus cuentas a partir de hoy y hasta el sábado.

Así lo confirmó a Primera Hora Jonathan Morales Adorno, presidente de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado de Puerto Rico, quien además precisó que este pago se realiza aparte de los $39 que esta semana recibieron los beneficiarios como parte de otro pago especial único.

Morales Adorno explicó que los fondos provienen del balance disponible luego del cierre del año fiscal 2025-2026, que culminó el 30 de junio de 2026, y que este remanente se distribuye entre los beneficiarios del programa.

“Ya se empezaron a reflejar. Hasta el sábado van a estar reflejándose. Ya el sábado lo debe tener todo el mundo reflejado”, precisó el funcionario.

Este pago de $46.78 también es de carácter único y no representa un aumento permanente en el beneficio que reciben los participantes del PAN.

El PAN ofrecen ayudas económicas a familias de ingresos limitados para complementar sus necesidades alimentarias mediante la compra de alimentos nutritivos elegibles, según lo define el Departamento de la Familia en su página web.