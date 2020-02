Para el expresidente estadounidense Bill Clinton la “combinación” de una deuda acumulada y la crisis en la confianza que eso genera, y “todas las controversias políticas” en cuanto a este tema son mayormente los obstáculos que enfrenta Puerto Rico para acceder a los fondos federales necesarios para la recuperación tras los huracanes María e Irma y, más reciente, luego de los terremotos.

“Esas tres cosas juntas hacen que la gente que mueve los grandes números estén escépticos o que aquellos que realmente no les importa, estén dando excusas para no hacer lo que deben hacer. Yo no he estado en la papeleta en 24 años. Todo lo que sé es salir y proveer una imagen totalmente diferente (de Puerto Rico)”, dijo Clinton en obvia alusión a la administración republicana de Donald Trump.

Clinton, quien presidiera Estados Unidos por dos cuatrienios (1993-1997 y 1997-2001), hizo sus expresiones en un aparte con la prensa tras visitar la Cooperativa Sagrada Familia, en Corozal y la organización sin fines de lucro, Caras con Causa, en Cataño como parte de los trabajos anuales de la Fundación Clinton.

Posteriormente, Clinton visitó el centro de salud SANOS, en Caguas y la escuela Dr. Pedro Goyco, en San Juan.

Clinton visitó la escuela Dr. Pedro Goyco, en San Juan.

Mañana martes y el miércoles Clinton y la exprimera dama y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton continuarán con los trabajos de la fundación -denominada Clinton Global Iniciative- mediante reuniones.

A través de su fundación, los Clinton buscan compromisos de entidades que puedan apoyar económicamente iniciativas que redunden en beneficio de la comunidad. Ya cuentan con una red de 114 compromisos cuyo impacto económico se estima en $385 milones.

Particularmente con Puerto Rico, los Clinton han expresado su apoyo para ayudar en la recuperación de la isla tras el huracán María y, más reciente, luego de los sismos que sacudieron los pueblos del sur.

Precisamente, Clinton enfatizó en que busca desplegar una imagen distinta de la isla y que se entienda que la solución de muchos de sus problemas está en las gestiones que se hzcen a nivel comunitario.

“Estoy tratando de darle a la gente una imagen diferente de Puerto Rico, qué es lo que realmente está pasando, cómo realmente es la gente y cuál realmente es su potencial”, apuntó.

“Me molesta que solo escuchemos de problemas y hay cosas que están pasando que son realmente extraodinarias y se considerarían extraordinarias si estuviesen sucediendo en los lugares más prósperos de Estados Unidos”, agregó.

En esa línea, resaltó la iniciativa comunitaria de la Cooperativa Sagrada Familia que concede préstamos a gente pobre.

“Lo que quiero que pase es que -independientemente- de lo que suceda en la corte (federal con la deuda de Puerto Rico), en las elecciones... quiero ver más producción de energía independiente y sustentable, que la gente pueda pagar y que nadie se la pueda quitar, que las comunidades tengan capacidad económica”, sostuvo.

En momentos en que el desembolso de los fondos para la recuperación permanecen detenidos por el gobierno federal, Clinton destacó que la isla los necesita.

Sin embargo, Clinton reconoció que el Departamento de Vivienda federal tiene “la responsabilidad de que el dinero se gaste bien, honestamente y de manera responsable”.

Vivienda federal es la agencia responsable del desembolso de más de $18,000 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).

Recientemente, el almirante Peter Brown fue nombrado como un enlace entre el gobierno local y el federal en el manejo de los fondos asignados para la reconstrucción y como monitor se designó a Robert Couch.

“El dinero debe ser movido. Más temprano es mejor que más tarde. Pero entiendo que debe ser de manera honesta, transparente y abierta. Pero también en consulta con la gente. Buenas cosas están pasando en Puerto Rico a un nivel local, cosas extraordinarias”, reiteró.

En una de sus más recientes visitas a la isla, junto a su esposa, Clinton dijo que ejercería presión para que la ayuda y los fondos necesarios para la recuperación lleguen a la isla.

“Literalmente he hecho todo lo que podido para resaltar las necesidades de Puerto Rico”, destacó.

“Ha habido mucho problema aquí y ha habido mucho problema en Washington así que una de las cosas que estoy tratando de hacer aquí es enseñar que mientras todos estos problemas siguen aquí, en la vida real de los puertorrriqueños buenas cosas están pasando en áreas que necesitan ser expandidas. Espero que este recorrido lo señale. Esto no es político. Es humano”. puntualizó.

Entre los proyectos de impacto comunitario que pudo observar Clinton, estuvo uno llamado Oasis que realiza la Cooperativa Sagrada Familia. Se trata de un centro de resiliencia que la cooperativa construye en Naranjito y que brindará servicio a 128,000 habitantes de Corozal, Naranjito, Barranquitas y Comerío en caso de una emergencia o de un desastre natural.

Preguntado sobre la disponibilidad de fondos federales para la Isla tras los terremotos ocurridos en enero, Clinton dijo que “a Puerto Rico se le debe tratar como a cualquier otra parte de los Estados Unidos”.