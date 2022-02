Sin ninguna promesa específica salió este miércoles el liderato del Sindicato de Bomberos de La Fortaleza, tras llevar ante la secretaria de la Gobernación, Noelia García, su reclamo de un mayor aumento salarial y un retiro digno para unos 500 bomberos a los que se les dejó desprovisto de este beneficio.

“Hay dos cosas o no necesitan bomberos o para ellos (es bueno) mantener esa clase de empleados bajo el nivel de pobreza. Porque, un bombero con $1,500 (mensuales) trabajando en la zona metro, que vienen desde distintos puntos de la Isla, que el gobierno le reduce el 33% de ese salario con los gastos de gasolina y comida para llegar aquí, no hay forma de sobrevivir que estar bajo el nivel de pobreza. Si eso es lo que queremos para estos empleados, se puede seguir hablando de un aumento de $125 para el 2023″, soltó el presidente del Sindicato, José Tirado.

Aludió a que, ante este escenario, se desconoce cuándo se detendrían las ausencias de los bomberos, denominadas “Red Flu”, como modo de reclamar ser escuchados. Pero, más allá de este medida de presión que realizan desde ayer, martes, los bomberos proyectan llevar la próxima semana una manifestación a La Fortaleza.

Tirado informó a Primera Hora que proyectan que la manifestación sea el próximo miércoles.

“Para la semana que viene vamos a traer todos los bomberos aquí a La Fortaleza para que el gobernador (Pedro Pierluisi) le hable directamente y les diga cuáles son las perspectivas para ellos”, señaló.

No obstante, lo que se proyecta es un aumento próximo de $125. Pero, Tirado y la secretaria de la gobernación no acordaron a qué cifra final los llevaría.

Según la secretaria de la gobernación, los bomberos ya recibieron un aumento de $125, que llevó su salario base a $1,625 mensuales. Dijo que en el próximo año 2023 recibirían otro aumento adicional, que los llevaría a $1,750.

Pero, Tirado insistió que el sueldo base de un bombero es de $1,500 mensuales y que los $125 que recibirían en el 2023 los llevaría a ganar los $1,625.

La pugna numérica que se detectó entre ambas entrevistas, sin embargo, no llevaría al bombero a devengar los $2,500 mensuales que reclaman como salario base.

La secretaria de la Gobernación llamó a reconocer que el gobierno ha pasado por una crisis económica y ahora es que empieza a recuperarse.

Aceptó que los bomberos realizan una tarea “encomiable” y que aun con $1,750 mensuales no da para vivir. Más, sin embargo, pidió reconocer que el gobierno no tiene más dinero.

“La realidad es que es imposible llevarle justicia salarial a todos los empleados públicos a la vez, pero ya hay un plan, ya hay un dinero reservado para lograrlo y lo vamos a hacer”, sostuvo.

Reconoció que el gobierno de Pierluisi tiene la intención de lograr un mayor aumento salarial para los bomberos, pero dijo que ocurriría a medida en que los recaudos del gobierno incrementen. No en estos momentos.

“Justicia salarial inmediata, es difícil, pero ya comenzamos y no nos vamos a detener hasta asegurar que el gobierno de Puerto Rico pueda mantener la gente que necesita para poder garantizar los servicios que la gente necesita”, puntualizó en una conferencia realizada en La Fortaleza, tras reunirse con Tirado.

En otra instancia, García envió un mensaje directo a los bomberos: “Bombero de Puerto Rico no vamos a parar hasta que ustedes puedan tener la capacidad de poder llevar a sus familias un salario justo. No vamos a parar y el gobernador de Puerto Rico está comprometido”.

Pero, García aludió a que el gobierno no puede comprometerse a pagar un salario que no se pueda cumplir. De hecho, recordó que “el gobierno de Puerto Rico se fue a la quiebra por prometer algo que no podía pagar”.

Lo que pidió a los bomberos es que aguarden en lo que se logran conseguir más fondos. Pero, ¿esa promesa bastará para detener la ola de ausencias que se registra en las estaciones de bomberos?

La secretaria de la Gobernación lo que pudo es hacer un llamado a detener este tipo de propuestas. Amenazó que, de no hacerlo, se les aplicaría el reglamento. Sin embargo, los bomberos tienen autorización para faltar hasta tres días seguidos sin llevar una excusa médica.

“Estas manifestaciones casi siempre se hacen para urgir el gobierno para que haya voluntad. Voluntad ya la hay. El gobierno tiene un plan y tiene la intención de llevar justicia salarial a todos los empleados públicos. Es que, si no lo hacemos, los perdemos. Así que, voluntad ya la hay. El reclamo de los bomberos, ya nosotros lo tenemos dentro de nuestra estrategia”, fue lo que indicó la funcionaria.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Bomberos tronó contra la administración de Puerluisi, porque no planifica utilizar fondos públicos para el aumento concedido de $125 mensuales.

Dijo que el dinero sale de un impuesto de 3% que se les impuso a las aseguradoras de incendio cuando los bomberos acuden a realizar las inspecciones. Señaló que se habría previsto que ese fondo generara $3 millones, pero alegó que se han acumulado unos $7.5 millones. Dijo que de ese sobrante pueden salir unos $250 mensuales adicionales para el aumento.