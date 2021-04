Los residentes de Puerto Rico que salen de viaje en medio de esta pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 son los primeros que no cumplen con la norma de regresar con el resultado negativo de una prueba molecular, informó la epidemióloga Miriam Ramos, del sistema de vigilancia del COVID-19 del Departamento de Salud.

Las estadísticas reveladas por la funcionaria establecen que, del pasado 1 de abril al 26 de abril, solo el 49.7% de los viajeros llegaron con un resultado de la prueba PCR para detectar el virus. De estos, se registraron unos tres casos con resultado positivo y el resto fue negativo.

PUBLICIDAD

De este grupo que trajo su prueba al momento de hacer entrada por alguno de los puertos del País, cuyo total no fue precisado, el 23.5% era residente, mientras que el 69.8% era una persona que llegaba a vacacionar.

“Así que, en términos generales, quien incumple con no traer la prueba son los puertorriqueños. Asumimos que como llegan a su casa, como están en su país, pues se sienten en libertad de no realizarse la prueba”, manifestó.

La revelación de que son los mismos boricuas los que no siguen la regla de hacerse la prueba de COVID-19 para ingresar a la Isla, como exige el gobierno para controlar la pandemia, se dio en momentos en que el Departamento de Salud comienza a imponer multas de $300 a todo aquel viajero que no presente una prueba negativa realizada en un periodo menor a 72 horas de ingresar al país o 48 horas después de su llegada.

La justificación para imponer la multa es el alto porcentaje de incumplimiento que se ha tenido con este requisito de entrada a Puerto Rico, afirmó el secretario de Salud, Carlos Mellado, en una conferencia de prensa realizada en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.

Según datos suministrados por Salud, de los miles de pasajeros que han ingresado al archipiélago desde que se comenzó a requerir este resultado, el 15 de julio de 2020, hasta el pasado 26 de abril, solo el 37% llegó con un resultado de una prueba de COVID-19. Esto estipula que la gran mayoría de los viajeros no cumplió.

PUBLICIDAD

Para que tenga una idea, a Puerto Rico llegan entre 6,000 a 12,000 viajeros diarios.

“La naturaleza de esta orden (que impone la multa de $300) lo que hace es optimizar o maximizar los recursos que tenemos disponibles para que más personas lleguen con la prueba y un caso positivo no nos llegue a Puerto Rico y se tenga que levantar todo el andamiaje (de vigilancia), porque todo empieza en el aeropuerto. Así que, en términos generales, esta nueva orden lo que hace es provocar que más personas lleguen a Puerto Rico con la prueba y se les da un sin número de mecanismos, incluyendo que el que llegue sin la prueba tiene la dispensa de 48 horas, inclusive el mismo sistema le da un referido para que pueda ir a su laboratorio de predilección”, explicó la epidemióloga.

El viajero, de hecho, también puede realizarse la prueba PCR antes de llegar al terminal en donde recoge su maleta y debe presentar su declaración del viajero con la evidencia de que se realizó la prueba requerida o su resultado.

Realizarse la prueba en el mismo aeropuerto tiene un costo de $110, mucho menor a lo que le saldría la multa por no tenerla, informó la portavoz de Salud, Lisdián Acevedo.

No obstante, al arrancar esta imposición de la multa, son muchas las interrogantes que existen sobre cómo el estado podrá cobrarlas.

Mellado estipuló que a la persona que no suministre su resultado, se le exigiría llenar una forma de pago en la que debe incluir una tarjeta de crédito o débito para debitarle la multa una vez pasen las 48 horas de su ingreso al país sin presentar la evidencia.

PUBLICIDAD

No obstante, Primera Hora entrevistó a una residente de Dorado que llegó sin su resultado, Magdalena Laureano. Esta dijo que en ninguna parte del proceso se le pidió la información financiera.

Mellado indicó que, para cobrar la multa, el Departamento de Haciendo ha ubicado una colecturía en el aeropuerto.

Un consultor de Salud, Anthony Rivera, explicó que, a las 48 horas de que la persona no presente evidencia de que se realizó la prueba PCR o su resultado, se supone que le llegue una alerta a su celular o correo electrónico para que complete la forma y emita el pago.

El titular de Salud, sin embargo, reconoció que este nuevo sistema de multas arranca con fallas. Dijo que se atenderían durante los próximos días.

“Sabemos que no todos los sistemas no son perfectos. O sea, esto es nuevo y esto lo estamos implementando aquí ‘from scratch’. Todos los días vamos a ir agilizando, vamos a ir perfeccionando el sistema, vamos a ir perfeccionando la manera de cómo podemos cernir esto. Hay unas libertades que los pasajeros pueden tener de venir a Puerto Rico. A nivel federal no se han cerrado los aeropuertos. Puerto Rico no puede hacerlo, pero sí podemos ser más fuerte en su entrada a Puerto Rico y eso estamos haciendo”, explicó el funcionario.

Añadió que “lo que estamos tratando es de reforzar, de fomentar a que todo viajero que llegue a Puerto Rico tenga la prueba de antemano”.

Asimismo, Mellado insistió en que la persona que llegue sin la prueba, además de la multa de $300, se le puede imponer otra multa de $5,000 si es detenido por algún agente de Salud o de la Policía en la calle sin cumplir con el proceso de cuarentena que debe cumplir si no presentó el resultado a su ingreso a la Isla, así como podría que tener que cumplir hasta tres años de prisión si se detecta que mintió en la declaración del viajero que debe de llenar.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el director de la Oficina de Investigación de Salud, Jesús Hernández, indicó que solo tienen 30 agentes para hacer cumplir las órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador Pedro Pierluisi. Bajo la jurisdicción de esta oficina está, por ejemplo, velar que los comercios cumplan con las restricciones impuestas, entre ellas, no excederse al límite de ocupación permitido.

Hernández aceptó que diariamente reciben alrededor de 15 a 20 quejas de viajeros que no cumplen con suministrar información al sistema SARA Alerts, que es el que rastrea a las personas que ingresan por los puertos.

Mellado destacó que, además de estos 30 agentes de Salud, la agencia cuenta con la colaboración de la Policía para multar a los viajeros que incumplen con la cuarentena, el uso de la mascarilla y otros delitos.

“La Oficina de Investigaciones está todo el tiempo, constantemente vigilando. Han intervenido con una gran cantidad de personas que han violado la orden”, señaló el secretario, cuando se le requería información sobre cómo harán cumplir las restricciones impuestas al viajero.

Por otro lado, Mellado rechazó que no se le oriente al viajero sobre la multa. Indicó que en el aeropuerto se dan alertas, hay letreros y orientaciones en los televisores sobre los requisitos de entrada a la Isla.

Comentó que también se les provee información para que acudan al laboratorio que se estableció en el aeropuerto para que se la realice.

De inmediato, Salud no dio información de cuántos viajeros llegaron este miércoles a la Isla ni cuántos trajeron el resultado de la prueba PCR. Se aclaró, sin embargo, que no es hasta el próximo sábado que se comenzarían a emitir las multas, ya que se ha dado una dispensa de 48 horas para presentar la evidencia requerida.