La administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz, fue despedida del cargo ayer, lunes, confirmó la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos.

Informó que Medina Díaz tuvo problemas en su desempeño, específicamente en cumplir con la ejecución del programa de gobierno de Jenniffer González Colón.

“No realizaba el trabajo que se le asignaba”, llegó a decir la funcionaria.

Asimismo, dijo que se le imputó “insubordinación y falta de respuesta oportuna”.

Explicó que la funcionaria tenía problemas para seguir instrucciones de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

Burgos explicó que a Medina Díaz se le dio la oportunidad de renunciar. Alegó que esta cambió de posición en varias ocasiones sobre si renunciaría o esperaría al despido. Indicó que se esperó desde el viernes hasta ayer, lunes, por la carta de renuncia. Como no llegó la misiva, la secretaria de la Familia la despidió.

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“La señora secretaria tomó la decisión de suspenderla”, dijo Burgos.

Aclaró que no hay señalamiento contra la exadministradora por malos manejos de fondos federales.

Además, rechazó que el despido estuviera relacionado con el rechazo de Medina Díaz a firmar un contrato.

“No se tocó el tema de ningún contrato”, afirmó la secretaria de la Gobernación.