Silencio guardará el Departamento de la Familia ante las denuncias públicas sobre la presunta solicitud de renuncia que se le hiciera a la administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz.

A la funcionaria, que principalmente le toca el rol de administrar todo lo relacionado al Programa de Asistencia Nutricional (PAN), supuestamente se le quitó la confianza en medio de unas contrataciones.

“El Departamento de la Familia no realizará expresiones, por el momento, relacionadas a la señora Blanca Medina. La agencia se reitera en que todos los procesos de la Adsef continúan manejándose de forma efectiva y procurando siempre el bienestar del pueblo que se sirve de ellos”, indicó en declaraciones escritas la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

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La funcionaria no aclaró si Medina Díaz continúa o no en su cargo.

Según informó TeleOnce, el contrato en controversia estaba relacionado a un programa de rezago académico en el Departamento de Educación con fondos federales. El contrato no se dio nunca.

Ayer, luego de que trascendiera la controversia, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, emplazó a la agencia “garantizar la continuidad y estabilidad de los servicios en Adsef.

Aludió a que el ente “enfrenta cuestionamientos relacionados con el manejo de fondos federales, mientras persisten problemas asociados a la implementación de ÍntegraPR en el pago a suplidores de servicios en este programa”.

“Lo que está ocurriendo en Adsef genera una incertidumbre que el gobierno tiene que atender de inmediato. Estamos hablando de la agencia responsable de administrar miles de millones de dólares en fondos federales del PAN y otros programas esenciales para miles de familias puertorriqueñas. No podemos permitir que la inestabilidad administrativa, los problemas de ÍntegraPR en el pago a suplidores de servicios esenciales de este programa y cualquier controversia relacionada con el manejo de estos fondos terminen afectando a quienes dependen de estas ayudas para alimentarse”, afirmó Ferrer.

De inmediato, exigió una explicación sobre todo lo que ocurre en Adsef.

“Ante esta acumulación de situaciones, el gobierno tiene la responsabilidad de eliminar cualquier incertidumbre y garantizar que las familias que dependen del PAN no sean quienes paguen las consecuencias de problemas administrativos o de gestión”, puntualizó el legislador.