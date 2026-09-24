A pocos días de que se detuviera la práctica de un supermercado de permitir que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) pudiesen ordenar en línea alimentos para recibirlos en la comodidad de su hogar, el Departamento de la Familia anunció que ya recibió la autorización federal para dar paso a este tipo de compras.

Sin embargo, cada comercio deberá solicitar autorización de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) para poder comenzar a dar el servicio de entrega a domicilio. Así lo comunicó este jueves la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, a través de declaraciones escritas.

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“El inicio de este proceso representa un paso importante para ampliar, de manera ordenada y conforme a los requisitos federales, las alternativas que eventualmente tendrán disponibles nuestros participantes. En esta primera etapa, el esfuerzo está dirigido a orientar y certificar a los comercios que deseen ofrecer el servicio”, expresó la funcionaria.

Detalló que será a partir de este sábado, 26 de septiembre, que los comerciantes interesados podrán comunicarse con ADSEF o acudir a sus oficinas ubicadas en la avenida Ponce de León, piso 9, en San Juan, para recibir orientación sobre el proceso, los requisitos y la certificación requerida.

La medida se da luego de que Familia ordenara al supermercado Econo detener la práctica de aceptar la tarjeta del PAN para aquellos beneficiarios que hacían la compra en línea para recibir sus comestibles bajo entrega a domicilio.

Comunicación emitida por Econo para alertar de que los beneficiarios del PAN no podrán recibir el servicio de entrega a domicilio. ( Captura )

Fue el martes pasado que Econo dejó de aceptar la tarjeta del PAN en este tipo de compras, según anunció en un correo electrónico que envió a sus usuarios.

La secretaria de la Familia dijo a Primera Hora que la acción se tomó, porque “no podemos permitir que ningún proveedor lo haga, porque eso pudiera poner en riesgo los fondos del PAN para Puerto Rico”.

Informó que la agencia buscaba la autorización del Food and Nutrition Administration (FNA, en inglés) del Departamento de Agricultura Federal desde el año pasado para permitir estas entregas a domicilio. No fue hasta hoy que se comunicó la aceptación federal.

Sin embargo, el comercio debe obtener la certificación necesaria antes de ofrecer el servicio de entrega a domicilio a los participantes del PAN.

Entre los requisitos establecidos por los federales está que los comercios deberán contar con un almacén separado para los productos autorizados y completar una certificación específica de Adsef para ofrecer esta modalidad, distinta a la certificación que poseen actualmente para procesar transacciones de la Tarjeta de la Familia.

Los comerciantes interesados pueden comunicarse al 787-289-7600 para recibir información adicional.