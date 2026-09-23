Luego de que el Departamento de la Familia detuviera la práctica de un supermercado de aceptar la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) durante las compras en línea para hacer la entrega a domicilio, el representante Jorge Navarro Suárez lanzó una propuesta.

Según informó en un comunicado de prensa, presentó este miércoles una resolución conjunta para ordenar al Departamento de la Familia que solicite la autorización federal para permitir que se pague con la porción correspondiente al PAN al momento de que se haga la entrega de la compra.

Señaló que esta alternativa atendería la falta de opciones de entrega al hogar que enfrentan personas de edad avanzada, individuos con impedimentos, familias sin transportación y residentes de comunidades apartadas tras la reciente paralización de estos servicios.

PUBLICIDAD

Detalló que su legislación está destinada a viabilizar y regular la modalidad mediante la cual la persona participante del PAN ordena alimentos por teléfono o por internet y los paga con su tarjeta en un terminal portátil, al momento de la entrega.

La propuesta busca establecer los controles mínimos para esta transacción y exigir a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) que tramite la autorización federal necesaria.

“La suspensión deja sin opción de entrega a personas de edad avanzada, personas con impedimentos, familias sin transportación y residentes de comunidades apartadas. El pago al recibir conserva los elementos de una transacción presencial: la tarjeta está presente y es la propia persona participante quien ingresa su número de identificación personal”, afirmó Navarro Suárez, citando la exposición de motivos de la medida.

Según la medida legislativa, el mero uso de un terminal inalámbrico no convierte la modalidad en una autorizada, ya que bajo el Reglamento Núm. 8857, el comercio que la practique incurre en fraude. Por ello, el legislador propone que la agencia someta una solicitud específica de enmienda al Plan de Operación del PAN dentro de los quince (15) días siguientes a la vigencia de la Resolución Conjunta.

Además, el legislador señaló que la medida impone controles estrictos para proteger los fondos del programa. Solo se debitarán alimentos elegibles al mismo precio de la tienda, y se prohíbe explícitamente que la tarifa de entrega, las propinas y cualquier otro cargo se cobren con fondos del PAN.

PUBLICIDAD

“La reglamentación federal impide alterar las operaciones del programa hasta que la enmienda al Plan de Operación sea aprobada, por lo que aclaramos que, hasta entonces, la modalidad no está autorizada. No obstante, según se anunció en noviembre de 2020, Puerto Rico ya obtuvo entonces la aprobación federal de un proyecto piloto de compras en línea, lo que demuestra que la vía es viable”, concluyó Navarro Suárez.

La propuesta la lanzó luego de que Primera Hora publicara que el supermercado Econo, el único que proveía el servicio, detuvo ayer la aceptación de la tarjeta del PAN para compras hechas en línea y con entrega al hogar, debido a que no existe una autorización federal para esta práctica.