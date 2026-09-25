Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) recibirán un pago especial de $46.78 por participante, que comenzó a distribuirse este jueves y continuará hasta este sábado.

El Departamento de la Familia confirmó la emisión de estos fondos mediante declaraciones escritas y explicó que el dinero proviene de una partida que había sido reservada durante 2025 para atender posibles situaciones de emergencia.

Como esos recursos no fueron utilizados para ese propósito, ahora serán redistribuidos entre los participantes del PAN como un beneficio adicional para la compra de alimentos.

En total, la emisión asciende a $56,827,034, lo que representa aproximadamente $46.78 por participante.

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Este pago es de carácter único y no constituye un aumento permanente en la cantidad que reciben los beneficiarios del PAN.

“Estos son recursos que fueron reservados para responder ante una posible emergencia y que, al no ser utilizados para ese propósito, ahora pueden llegar directamente a nuestros participantes como un beneficio adicional para atender sus necesidades de alimentación”, explicó la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

El pago de $46.78 se suma a los $39 que los beneficiarios recibieron esta semana como parte de otro pago especial único.

El PAN ofrece asistencia económica a familias de ingresos limitados para complementar sus necesidades alimentarias mediante la compra de alimentos elegibles, según establece el Departamento de la Familia.