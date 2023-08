Ante la desaparición de los carros públicos, los municipios han levantado una red de transporte colectivo gratuito que llegó para socorrer, principalmente, a la población de adultos mayores y estudiantil.

Pero, estos sistemas municipales todavía no están interconectados con otros pueblos. La única excepción lo es el sistema de transporte de Cataño, que ya traslada a sus residentes diariamente hasta dos principales centros comerciales de Bayamón, Río Hondo Plaza y Canton Mall.

Barranquitas, Aibonito, Comerío y Orocovis han creado un consorcio y están en vías de establecer un sistema que supla la necesidad de sus residentes y los interconecte para acceder servicios entre sí, en especial la principal institución médica de la región, el Hospital Menonita de Aibonito, y las universidades en Barranquitas, informó el alcalde barraquiteño, Elliot Colón Blanco.

Este tipo de relación entre los municipios es lo que ahora se proyecta alcanzar en esta ola de transporte colectivo municipal, que se ha puesto en boga gracias a que la Federal Transit Administration (FTA, en inglés) suple hasta el 100% de los gastos en caso de los municipios pequeños y hasta el 80% en los grandes.

En entrevista con la mayoría de los alcaldes de los 78 municipios o los directivos de las dependencias a cargo del transporte municipal, también conocidos como “trolleys”, surgió que recientemente las organizaciones que agrupan a los ejecutivos municipales han realizado charlas y se habla del proyecto por la facilidad de obtener estos fondos federales.

De hecho, el presidente de la Federación de Alcaldes y líder de Camuy, Gabriel Hernández, fue uno de los que recientemente accedió a fondos y estrenó su ruta por el área urbana y rural en octubre pasado.

Uno de los pueblos que está próximo a estrenarlo lo será Luquillo. La portavoz de prensa del ayuntamiento, Marilyn Almodóvar, reveló que ahora en agosto esperan que los vehículos adquiridos salgan a recorrer al pueblo.

Según censó Primera Hora, son los sistemas de transporte de Carolina, Guaynabo y Ponce los que, hasta el momento, tienen el mayor número de rutas e impacto poblacional.

¿Cuáles son las rutas preestablecidas? Los entrevistados contaron que a los ciudadanos se les lleva gratuitamente a paradas en las que accedan a hospitales u oficinas médicas, supermercados, bancos o cooperativas, así como tiendas de ropas u otros artículos de necesidad.

La mayoría del servicio se ofrece de lunes a viernes. El horario más común que se mencionó fue de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., aunque varios municipios, principalmente los de mayor tamaño, también prestan servicio algunos días del fin de semana o hasta las 6:00 p.m.

Con o sin servicio

El censo realizado por este diario apunta a que los municipios que no tienen servicio de transporte municipal disponible son 26. Estos son: Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Arroyo, Barranquitas, Cabo Rojo, Ceiba, Ciales, Culebra, Florida, Guayama, Guánica, Isabela, Juana Díaz, Las Piedras, Loíza, Maricao, Maunabo, Moca, Morovis, Quebradillas, Sabana Grande, Salinas, San Germán, Toa Alta y Trujillo Alto.

No obstante, la mayoría de estos pueblos tienen propuestas activas ante la FTA para lograr establecerlos.

Los municipios que sí poseen el servicio de transporte, pero se limitan a la zona urbana, son: Adjuntas, Aguada, Cidra, Comerío, Fajardo, Hatillo, Humacao, Naguabo, Naranjito, Orocovis, San Sebastián, Utuado y Vieques.

En la actualidad, Aguas Buenas también da sólo servicio en el área urbana, ya que el vehículo que se utilizaba para dar transporte a los campos se encuentra dañado.

Otros municipios que también tienen limitados los servicios por tener los vehículos dañados son Rincón y Las Marías, según detectó Primera Hora.

Mientras, los municipios de Añasco, Barceloneta, Bayamón, Caguas, Camuy, Canóvanas, Carolina, Cataño, Cayey, Coamo, Dorado, Guayanilla, Guaynabo, Gurabo, Hormigueros, Jayuya, Juncos, Manatí, Mayagüez, Patillas, Peñuelas, Ponce, Río Grande, San Lorenzo, Toa Baja, Vega Alta, Vega Baja, Villalba, Yabucoa y Yauco tienen servicios desde los barrios para transportar a sus ciudadanos hacia el área urbana o a otras localidades dentro de su jurisdicción para hacer las gestiones necesarias, incluidos visitar a otros familiares.

Luquillo está próximo a entrar en la lista de estos pueblos con servicio. Se informó que sólo le falta rotular las guaguas y las paradas para dar inicio.

Destacan, además, San Juan, Corozal y Lajas por tener servicio sólo para algunos sectores predeterminados dentro de su jurisdicción, además de la ruta urbana. Mientras, los servicios de Santa Isabel y Lares operan como si fueran “taxis”, en el que, con tan sólo llamar, pasan y te recogen.

De estos pueblos con servicio, Mayagüez es el único con el que cuenta con una aplicación digital, llamada One Bus Away, en la que los usuarios pueden conocer por dónde va la guagua y cuándo llegaría a una parada. Ponce y San Juan están próximos a implementar un servicio similar, como requisito establecido por la FTA.

Asimismo, algunos de estos pueblos ofrecen servicios especiales. Por ejemplo, Guaynabo, Bayamón, Carolina, Dorado, Ponce y Mayagüez, entre otros, tienen un programa llamado “Paratránsito” en el que se recogen envejecientes o personas discapacitadas directamente a los hogares. Para ser beneficiario, tienen que pasar por un proceso de evaluación en los municipios en los que deben demostrar que no pueden caminar a alguna de las paradas preestablecidas.

Otros pueblos también dan servicios especiales para llevar a sus residentes al aeropuerto, como Guayanilla, o a citas médicas en el Centro Médico de Río Piedras o a otros centros médicos regionales, como es el caso de Salinas.

Primera Hora supo que en la Isla solo quedan unos 360 choferes de carros público o pisicorre. ( Ramon " Tonito " Zayas )

¿Sustitutos de los carros públicos?

Los alcaldes entrevistados aseguraron que este auge de la transportación municipal llegó ante la ausencia de choferes de carros públicos en sus pueblos. La mayoría aludió a que estos han desaparecido de sus comarcas por completo porque se han jubilado o que a lo sumo quedan “dos o tres”.

La ausencia de estos choferes en los pueblos es tal, que el alcalde de Lajas, Jayson Martínez, preguntó qué era una “pisicorre”, nombre con que se le bautizó a las guaguas que dan servicio de transporte público.

“Yo llevo dos años aquí y no tenemos nada de eso”, soltó, al indicar que en su pueblo sólo queda un taxi.

Por su parte, el alcalde de Adjuntas, José Hiram Soto Rivera, lamentó la desaparición de los carros públicos.

“Eso ha sido lamentable. Eso se ha extinguido. Ya casi no hay personas que se dediquen a hacer pisicorre en los barrios. Antes había muchas rutas. Ahora, por la misma despoblación, lamentablemente las personas ya no se dedican a ese tipo de oficio. Son muy pocos los que hay. Tampoco es costoefectivo para una persona que tiene ese tipo de negocio, con la caro que está la gasolina, y solamente de los que quedan son personas mayores. En el caso nuestro, lo que quedan son apenas dos guaguas que se dedican a eso”, indicó, al exponer que tiene una propuesta ante el FTA para lograr extender el transporte municipal a los barrios.

La falta de personas que trabajen como choferes de carro público, de hecho, ha llevado al alcalde de Lares, Fabián Arroyo, a negociar con éxito con un comerciante que se establecerá un negocio de renta de autos. Su idea fue que este utilice, al menos, dos de sus vehículos como taxis para la población.

Es que en su pueblo el servicio de transporte, que también funciona como un taxi, solo se provee de lunes a viernes en horario limitado. Según contó, allí los residentes llaman directamente a los choferes que tienen disponibles y estos llevan a hacer compra o al médico y luego los pasan a recoger.

¿Por qué se mueven al transporte municipal?

A medida en que la población boricua envejece y ya no se cuenta con el servicio de los porteadores públicos, darles movilidad a los adultos mayores, sobre todos los que residen en zonas más recónditas de los pueblos, son el motor principal para que los municipios busquen la manera de establecer sus sistemas de transportación.

El alcalde de Dorado, Carlos López, justificó los esfuerzos que desde los municipios se hacen, ya que “el que no tiene carro, no tiene opción de poder transportarse si no es porque le dan pon o porque utilizan la transportación municipal”.

Se quejó de que el estado no haya hecho nada para suplir esta necesidad de transportación. Habló enérgicamente de su pensar de que el Tren Urbano no llega a ningún sitio y criticó que hayan establecido una guagua para transportar a personas desde Toa Baja a Bayamón por un carril rápido en la autopista José de Diego en el que, para llegar allí, se necesita de un carro.

“Esto hay que repensarlo. Pero, ya estamos endeudaos”, soltó López, quien distinguió su servicio de transporte municipal por trabajar como “un reloj suizo”.

Por su parte, el alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez, quien es uno de los que espera fondos del FTA para establecer su sistema de transporte, explicó que estos servicios son prioritarios para “activar la economía del casco urbano”.

El alcalde de Corozal, Luis A. García Rolón, certificó que el establecer este sistema de transporte mejoró la economía de la zona urbana.

“Llevamos a todo el mundo al médico, al colmado, al mall, a sus citas médicas, hospitales y a diferentes barrios a visitar sus familiares. Se ha visto hasta en los recaudos del IVU (Impuesto de Venta y Uso), que hay un aumento significativo. Se ha registrado hasta un 30% de aumento en estos dos años (que cuentan con el servicio de transporte) y entendemos va a seguir superándose con otros proyectos que tenemos para el casco urbano y otros establecimientos que se van a estar abriendo”, puntualizó.

¿Cuánto cuesta?

Fueron los llamados municipios grandes, como Guaynabo, Bayamón, Ponce y Carolina, los que anticiparon la necesidad de estos servicios de transporte y establecieron sus rutas desde la década del 2000. De hecho, también son estos pueblos los que cuentan con la mayor cantidad de usuarios del servicio y los que más invierten en estos servicios. Esto se debe a que los pueblos pequeños subvencionan el servicio con un 100% de fondos federales.

Por ejemplo, en Bayamón se invierten alrededor de $600,000 anuales. Allí, se transportan unos 100,000 pasajeros anualmente en sus tres rutas hacia los barrios del norte, los barrios del sur y el centro urbano, detalló Emanuel Gómez, director de Planificación y Ordenamiento Territorial del municipio.

Carolina, por su parte, tiene un gasto de $2.8 millones, entre fondos estatales y municipales. En su Sistema Intermodal de Transportación Carolinense, con el que se operan 12 rutas, se movilizan alrededor de un millón de ciudadanos anualmente, contó Manuel Mangual, gerente de administración del municipio.

Caguas opera seis rutas por todos sus barrios y transporta unos 8,000 pasajeros mensuales. En este servicio, el municipio invierte unos $700,000 anuales, además de los fondos que reciben del FTA, indicó Juan G. Jacob Greenaway, director de movilidad ciudadana.

Del censo realizado por Primera Hora, sólo Ponce cuenta con unos trolleys turísticos en los que se cobra a los pasajeros entre $2 y $5 por dos diferentes rutas. Sin embargo, su Sistema Integrado de Transportación del Sur es libre de costo, al igual que en los demás pueblos.

El director de Planificación y Desarrollo Económico de Ponce, Jean Paul González, informó que en la Ciudad Señorial se movilizan unos 33,000 pasajeros mensuales en ocho rutas de servicio, donde el 60% de los que se dan la trilla son mujeres. El ayuntamiento invierte unos $300,000 al año por este servicio.

El pueblo que más invierte fondos municipales en este proyecto lo es San Juan, con gastos de $1.2 millones anuales para movilizar a unos 20,000 ciudadanos mensualmente. En la capital, el servicio es uno complementario a las guaguas de la Autoridad de Transporte Metropolitano (AMA), el Tren Urbano y los carros públicos, por lo que las rutas se limitan a zonas sin servicio o de población de escasos recursos, dijo Raúl García, director de Operaciones y Ornato del municipio.