Un fuego cruzado es lo que imperó en el único debate con los cinco candidatos a la alcaldía de San Juan, transmitido esta noche por Wapa Televisión donde se discutieron temas de salud, seguridad, infraestructura y desarrollo económico.

Durante el encuentro, matizado por acusaciones fomentadas mayormente en ejecutorias pasadas, la senadora y aspirante del Partido Popular Democrático, Rossana López León, exigió a su contrincante del Partido Nuevo Progresista, Miguel Romero, que se disculpara por el despido de 30,000 empleados públicos a través de la Ley 7 del 2009 durante la incumbencia del gobernador Luis Fortuño.

Sin embargo, Romero negó su responsabilidad directa con la histórica destitución al asegurar que en su posición como secretario del Trabajo y Recursos Humanos no aprobaba ninguna ley. Asimismo, en más de una ocasión señaló a López León por su alegado silencio ante el “desastre” ocasionado por su correligionaria e incumbente Carmen Yulín Cruz.

PUBLICIDAD

Por su parte, el candidato por el Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal Albelo, también enfiló los cañones contra el senador Romero, “que fue una de las personas que votó a favor de la restructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento que le costó al Municipio de San Juan $140 millones de dólares”.

“Hay personas que por sus aspiraciones político partidistas están dispuestos a sacarle dos ojos a la gente de San Juan, mientras le sacan uno a la administración municipal”, apuntó el representante Natal durante su alocución en el tema de Salud.

Entretanto, Adrián González del Partido Independentista Puertorriqueño resaltó que Romero obedecerá los dictámenes de la Junta de Control Fiscal.

Lee también: Bad Bunny: “San Juan pega con Manuel Natal”

Esto, mientras explicó de dónde sacaría el presupuesto que necesitaría para operar las finanzas municipales sin pedir dinero al Gobierno Federal.

“Esa cifra de 116 millones es una cuarta parte de los ingresos del municipio, así que los puertorriqueños y las puertorriqueñas, los sanjuaneros y las sanjuaneras aportan al presupuesto de la ciudad, cuatro veces de lo que aporta el Gobierno Federal”, detalló.

“Vamos a ser honestos, él (Romero) va a obedecer la Junta y dice que los sanjuaneros no van a pagar las consecuencias y al final, como ha pasado en toda la legislación que han dicho lo mismo desde el capitolio, se terminarán rajando y terminará haciéndole caso a la Junta”, añadió.

En su turno para responder sobre el tema de seguridad, la senadora López León insistió en su crítica del por qué el convenio entre Manuel Natal y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), no era justo para los empleados municipales.

PUBLICIDAD

A esto, la exprocuradora de Personas de la Tercera Edad mencionó que “el que la haga que la pague… entiendo que al poder apoyar y hacer un acuerdo con una unión no es ético porque no abres las oportunidades a todos los empleados”.

“Voy inmediatamente a sentarme con las dos uniones”, agregó López al tiempo que insistió en su cuestionamiento para que Miguel Romero pidiera perdón tanto por el despido de 30,000 empleados públicos como por presuntamente encubrir un caso de hostigamiento sexual cuando era representante legal del Municipio de Guaynabo.

Mientras que el candidato por el Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, presentó su plan para atajar el maltrato a niños y adolescentes, mediante la integración de recursos legales, policía municipal y terapias integradas que alivien el dolor causado por el abuso a menores.

“El problema es que los niños no tienen a quién recurrir porque muchas veces es la persona de autoridad que comete el abuso en contra de los niños y los adolescentes y eso incluye agresión sexual, agresión física. Yo he tenido información de pastores y de gente que ayuda a estas personas de manera desinteresada y me dicen que hay mucha desolación y no hay ninguna manera que puedan sobrevivir y no cargarlo el resto de su vida”, confesó el abogado Rosario.

Por su parte, Manuel Natal defendió su postura al abogar por el derecho a la protesta.

“Se respetarán los derechos civiles y que toda persona pueda ejercer el derecho constitucional a la protesta. La instrucción directa y sencilla es que la constitución de Puerto Rico se respeta y la policía municipal estará para proteger y defender los derechos de los puertorriqueños”, subrayó.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el candidato del PIP descargó en las autoridades federales la responsabilidad de velar por la droga que entra por nuestras costas, por lo que descartó que su plan incluya un acuerdo de colaboración.

"No es un acuerdo de colaboración… ellos (los federales) tienen el control de la frontera. No es cuestión de acuerdo colaborativo, sino que asuman responsabilidad.

Me da pánico quien escoja Miguel Romero con quien escoja como comisionado de seguridad que no sea que vayan a esconder suministros", acotó Adrián González.

Precisamente, al contestar sobre a quién nombraría Comisionado de Seguridad, el senador Romero resaltó que considera varios nombres desde hace cerca de un año, pero no dijo quiénes.

“No ha hecho ningún aguaje y hoy monta un operativo. No tiene la capacidad para trabajar con la seguridad, la alcaldía le queda muy grande y lo que hace es manipular a base de miedo. No pudo ni siquiera señalar el desastre de Carmen Yulín”, fue la respuesta de Romero a la candidata popular sobre la situación actual de la ciudad capital.