La Cámara de Representantes aprobó la noche del sábado, a viva voz, un presupuesto de $10,112 millones, en el que se le dará énfasis a evitar recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR), se le ha buscado una alternativa al recorte de $44 millones al fondo de equiparación de los municipios, así como se le dará un apoyo especial al Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, informó el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Jesús Santa.

Para evaluar la medida, se estipuló una regla de debate de una duración de siete horas y media. La discusión comenzó a las 3:15 p.m. Sin embargo, no todas las delegaciones gastaron todo el tiempo que tenían asignado.

Entre las enmiendas que se incluirían a la medida está la resignación de $15 millones al Departamento de Corrección y Rehabilitación para conferirle un aumento salarial a los oficiales correccionales, informó Santa.

El presupuesto que se llevará a votación esta noche en la Cámara se configuró utilizando como base lo proyectado por la Junta de Supervisión Fiscal, que también sometió una medida $10,112 millones ante la Legislatura. Pero, principalmente, descarta la propuesta hecha por el gobernador Pedro Pierluisi, cuya base presupuestaria fue de $10,345 millones. La diferencia representaba un aumento de $233 millones a lo proyectado por la Junta.

En entrevista con Primera Hora, Santa explicó que “jamás” hubiesen usado como base la propuesta del primer ejecutivo, pues reconocen que en los pasados años la Legislatura ha fallado en lograr un equilibrio que permita que sea su presupuesto el que prevalezca sobre el de la Junta de Supervisión Fiscal.

“El presupuesto que nosotros usamos como base es el presupuesto sometido por la Junta. De hecho, que fue el primer presupuesto que llegó a la Legislatura. El del gobernador llegó una semana y pico después, esa es la realidad. Llegó después del Mensaje de Presupuesto (realizado el 18 de mayo)”, estipuló el legislador.

Agregó que, “del arranque, el presupuesto del gobernador ya había sido descartado. Ya la Junta decía que ese tipo de presupuesto no lo iban a avalar. Por lo tanto, no tenía sentido tú trabajar con un presupuesto que ya del arranque la Junta dijo que no servía”.

Los cambios más trascendentales del presupuesto, de un monto específico de $10,111,870 millones y que se desarrolló en una comisión conjunta entre la Cámara y el Senado tras 22 vistas públicas, son en la distribución de fondos que se realiza para lograr cumplir con muchas de las peticiones realizadas por Pierluisi.

“Los cambios logrados son similares a los cambios que quería el gobernador. La mayoría lo hemos logrado, otros no. Hemos logrado los principales, lo más importantes”, expuso.

Resumen del presupuesto

Especificó que, “partiendo del presupuesto de la Junta, nosotros teníamos, entre otros objetivos, tres principales. Uno era mitigar el recorte que se le hace la UPR, mitigar el recorte del fondo de equiparación de los municipios y dar un apoyo al Recinto de Ciencias Médicas”.

A tales fines, se identificaron $163 millones para la UPR. Esto representaría que se le designarían mucho más de los $94 millones que la Junta proyectó recortarle a la principal institución universitaria del país.

Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

Indicó que parte del dinero proviene de una cuenta que era manejada por el Departamento de Hacienda y que fue creada para pagar la deuda pública de la Autoridad de Carreteras. Otros $47 millones provienen de una cuenta que estaba congelada para el Fondo de Becas de la UPR y que la institución no tenía acceso.

Comentó que el dinero se dirigiría para inversión e investigación, entre otros fines.

En cuanto a los municipios, Santa informó que no podían reponer los $44 millones recortados en el plan fiscal al fondo de equiparación a los municipios. Por ello, agruparon partidas de varias agencias, como Carreteras, Educación, así como Recreación y Deportes, con el que crearon un pote de “poco más de $70 millones”. La idea es que las agencias subcontraten a los municipios para hacer tareas de mantenimiento con miras a mitigar el impacto de la pérdida del dinero.

“El golpe de fondo de equiparación, eso no hay forma de reponerlo. Aquí tenemos que ser creativo para darle el dinero de otra manera, que es lo que el gobernador no ha entendido”, manifestó el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, al indicar que el recorte a los municipios fue introducido en el plan fiscal aprobado por la Junta en el 2017.

Por otro lado, Santa informó que han tomado unos sobrantes de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) de $8.3 millones y otro del Departamento de Salud de $6.9 millones, el cual estaba dirigido al pago de nómina, para asignarlos al Recinto de Ciencias Médicas. El monto a asignarse es de un total de $15.2 millones.

“La ventaja de esto es que son recurrentes”, indicó en el hemiciclo.

En otros temas, Santa informó que el Negociado de la Policía solicitó dinero para una nueva academia de cadetes y comprar equipos. Indicó que en la investigación que realizaron identificaron unos $138 millones sin utilizar por este negociado que ayudarían a contratar a 400 nuevos cadetes. Mientras, señaló que tienen otro sobrante de $21 millones disponible para la compra de equipo.

Explicó que en el presente año fiscal se le asignaron $30 millones para la compra de equipo y solo usaron $9 millones. De ahí, fue se se identificó el sobrante de $21 millones.

“Hay dinero disponible para eso”, sostuvo el legislador, al establecer que no había necesidad de incluir más dinero para la Policía.

Durante su turno en el hemiciclo, Santa destacó que “el problema de Puerto Rico no es la falta de dinero, es la falta de ejecución”.

Criticó que muchas agencias están en las mismas, que tienen fondos estatales y federales sin utilizar, pero piden más dinero.

Habló, por ejemplo, que hace año y medio se asignó dinero para arreglar las columnas cortas en las escuelas del Departamento de Educación y todavía no ha comenzado el proyecto.

También dijo que es “inaceptable” que el Negociado del Instituto de Ciencias Forenses, necesitando fondos para operar, realice pruebas de dopaje y del COVID-19 más económicas que el sector privado, y que ni el gobierno ni la Cámara de Representantes utilizan sus servicios.

Entretanto, el legislador expuso que el pago del Bono de Navidad quedó englobado en las partidas conferidas a las agencias y que el Departamento de Justicia cuenta con $3.8 millones para nómina y costos relacionados para atener la violencia doméstica, abuso infantil y delitos sexuales.

Santa aceptó que no se incluyeron los $83 millones para el aumento salarial de los empleados, pues la Junta ha recalcado que es necesario que se apruebe el plan de clasificación y retribución. El mismo se debió preparar desde el 2017, tras la aprobación de la Ley de Empleador Único.

Indicó que, en cambio, aprobaron $10 millones para que se inicie un plan piloto que el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) comiencen el proceso de reclasificación a empleados de contabilidad y finanzas. Comentó que, si funciona este plan piloto, buscarían que se liberen los $83 millones que ya tiene consignado el gobierno para continuar con la reclasificación en Educación, Salud, Corrección y Seguridad Pública.

Además, se consignó una partida de $90 millones para pagar la nómina de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que ingresaron al gobierno con el cambio a LUMA Energy para administrar la transmisión y distribución de energía en la Isla.

Santa insistió en que estos cambios introducidos al presupuesto fueron dialogados principalmente con los jefes de las agencias y con los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal.

“La decisión de aprobar esto o no, este presupuesto, es bien sencilla. Este presupuesto realmente es de la Legislatura y lo hemos trabajado en comunicación con el ejecutivo y en comunicación con la Junta. Yo no te puedo garantizar que lo van a aprobar ambos (Pierluisi y la Junta). Pero, no se ha hecho a lo loco y no se ha hecho solo. Pero, es el presupuesto de la Legislatura. Aquel que quiera un presupuesto que esté un poco más cercano a la realidad social y económica del país, ese es el presupuesto de la Legislatura, que es el que es posible. Si usted le vota en contra a este presupuesto, está avalando el presupuesto que sometió la Junta a la Legislatura, el original. O sea, aquel que le vote en contra a este presupuesto está a favor al presupuesto que sometió originalmente la Junta, porque esa es la otra opción. No hay una tercera opción”, concluyó Santa.

Aunque la sesión cameral comenzó alrededor de las 10:30 a.m., no fue hasta las 3:15 p.m. que se inició la discusión del presupuesto.

Reaccionan los partidos

Como reacción a la medida presupuestaria, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, dio una pintoresca presentación con láminas fotográficas del Gran Combo y de un hombre orquesta, así como una pancarta sobre un alegado presupuesto oculto de $21,194,000. Dijo que votará en contra de la medida, pues no defiende al pueblo.

La representante Mariana Nogales habla del presupuesto.

Ese presupuesto oculto del cual habló hacía referencia de un estudio del grupo Espacios Abiertos sobre el dinero que se pierde anualmente ante los incentivos que se ofrecen en la Isla a las empresas.

“No hay informes que nos digan si los incentivos, el dinero que se está regalando tiene algún efecto beneficioso para el país o de lo contrario lo estamos tirando por la borda”, mencionó.

La legisladora dijo que estos presupuestos del gobierno, principalmente los preparados por la Junta de Supervisión Fiscal, “nos están matando”, pues asigna dinero para que las agencias contraten abogados cuando ya tienen una división legal, pero a los bosques no le asigna fondos para brigadas.

Criticó, sobre todo, que se le asigne a la Junta $59.5 millones para operar, cuando su presunta misión no es para el beneficio del pueblo.

“El dinero está y no sabemos cómo lo usan, cómo se los llevan”, expuso Nogales.

La representante Mariana Nogales en su turno en torno al presupuesto.

Para ejemplificar, dijo que se necesitaba un presupuesto óptimo como el Gran Combo, pero lo que presentan es un presupuesto para un hombre orquesta.

“Aquí no hay chavos para la mayoría, pero hay muchos chavos para unos pocos”, afirmó, al criticar que se le recorte fondos a la Orquesta Sinfónica y al Instituto de Estadística de Puerto Rico.

Mientras, el portavoz del Partido Nuevo Progresista, Carlos “Johnny” Méndez, criticó en su turno legislaciones impulsadas por la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD). Destacó, por ejemplo, la imposición del impuesto de venta y uso (IVU) a las medicinas sin receta o la eliminación de las computadores de las ventas sin IVU del regreso a clases.

Para contrastar, habló de medidas que impulsó en el pasado cuatrienio, cuando era presidente de la Cámara de Representantes. Alegó, por ejemplo, que salvaron el Sistema de Retiro. Dijo que toda medida la hicieron enfrentando a la Junta de Supervisión Fiscal.

Mencionó que el presupuesto presentado por Pierluisi le hacía justicia a los trabajadores públicas y promulgaba mejorar los servicios del gobierno al pueblo.

“¿Qué está haciendo la mayoría parlamentaria hoy aquí? Tachando ese aumento a los empleados correccionales. Adicional a eso, le están recortando nómina al Departamento de Corrección, al Departamento de Desarrollo Económico, al Departamento de Salud, al Departamento de Seguridad Pública, al Departamento de Salud, al Instituto de Cultura Puertorriqueño, a la Oficina del Desarrollo Socioeconómico...”, señaló al enumerar recortes a la mayoría de las agencias para nómina.

Luego, manifestó que “con este presupuesto, que alegadamente se discutió con la Junta, y nosotros estábamos pendiente a él para en un momento dado considerar si le votaramos a favor o le votábamos en contra. Tenemos interés de llegar a acuerdos y vamos a presentar una serie de enmiendas”.

Las enmiendas eran, en esencia, para aumentar algunas cifras del dinero presupuestado y corregir algunos errores.

Santa, por su parte, expuso que las enmiendas lo que hacen es que “restituyen el actual presupuesto de la Legislatura con lo del señor gobernador que fue rechazado por la Junta y, por lo tanto, nosotros estamos en objeción”.

Las enmiendas fueron derrotadas.

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, por su parte, indicó que el norte de su colectividad es combatir a la Junta de Supervisión Fiscal. Señaló que todo este evento para aprobar un presupuesto es seguirles los pasos a ese ente. Por tal razón, estipuló que lo que “estamos haciendo el aguaje de aprobar un presupuesto porque, al fin y al cabo, lo deciden ellos”.

Pidió enfrentar a la Junta de Supervisión Fiscal como un “enfrentamiento político” y aludió a que el presupuesto era una de las medidas que se debían utilizarla para ese choque de poderes. A fin de cuentas, resumió que votaría en contra de la resolución conjunta.

“¿Por qué voto en contra del presupuesto? Porque voto en contra de la Junta, porque voto en contra del colonialismo”, señaló Márquez.

Como respuesta, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, expresó: “Nosotros queremos sacar a la Junta, aprobando un presupuesto balanceado”.