La recién presentada propuesta para crear un nuevo Código de Planificación y Permisos será atendida en la Cámara de Representantes a través de una comisión especial, anunció este jueves el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez.

Explicó que radicó la Resolución 662, la cual crea el ente que evaluará la reforma de permisos presentada ayer por la gobernadora Jenniffer González Colón. Se espera que la medida sea aprobada hoy mismo, durante la sesión legislativa.

“El tema de los permisos reviste el más alto interés público. Por tanto, la propuesta de la Reforma de Permisos, plasmada en el proyecto de Administración 114 (P. de la C. 1213), requiere la atención particular que brindará la creación de una Comisión Especial dedicada exclusivamente a atender dicha legislación tan fundamental para Puerto Rico”, manifestó el funcionario en comunicado de prensa.

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De paso, Méndez informó que presidirá la nueva comisión especial. La misma tendrá nueve integrantes, incluyendo un miembro por cada delegación que comprende la Cámara baja.

Las vistas públicas iniciarán el lunes. En el Senado, el análisis de la propuesta también comenzará el próximo lunes.

El presidente cameral expuso que, “cuando la nueva mayoría en la Cámara juramentó en enero de 2025, hicimos una de nuestras prioridades aprobar este cuatrienio una verdadera reforma del sistema de permisos. Nuestra gente, así como los pequeños y medianos comerciantes no pueden alcanzar su máximo potencial de desarrollo sin una verdadera reforma del sistema de permisos. Han pasado 17 años desde la entrada en vigor de la Ley 161-2009 (Reforma Permisos), y a pesar de que se han realizado varias enmiendas, algunas de estas sustanciales, la misma todavía no se encuentra atemperada a la realidad que vivimos en el Puerto Rico de la tercera década del siglo 21. Hay que cortar la burocracia y seguir agilizando los procesos; la Cámara está lista para hacerlo”.

Añadió que “no hay razón para que un comerciante tenga que esperar meses y hasta años para un permiso. Es una prioridad mejorar el trámite de permisos para que nuestros pequeños y medianos comerciantes, que producen casi el 80 por ciento de los empleos en Puerto Rico, puedan continuar operando. Igualmente sucede con el proceso de permisos para construcción se tiene que hacer más expedito con el propósito de fomentar la construcción de nuevas viviendas, indispensable para atender la demanda de casi 50 mil unidades”.