Las vistas públicas para atender el Código de Planificación y Permisos que recién presentó ayer la gobernadora Jenniffer González Colón iniciarán este próximo lunes en el Senado.

Sin embargo, no será la única medida que se analizará. El presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, hizo constar en las redes sociales que la medida se evaluará junto a su propuesta “Ley para Simplificar el Sistema de Permisos de Puerto Rico”, que presentó el pasado lunes.

“El próximo lunes, 13 de abril a las 10:00 a.m. en el Salón Leopoldo Figueroa estaremos convocando la primera vista pública sobre los Proyectos de Permisos P. del S. 1173 y 1183. Los primeros deponentes serán el Secretario del DDEC Sebastián Negrón, el Presidente de la Federación de Alcaldes Gabriel Hernández y el Presidente del Centro Unido de Detallistas, Ramón Barquín”, hizo constar en sus ya famosos “Buenos días”.

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Pese a la tirantez que se ha desarrollado en lo que va del año con la gobernadora, Rivera Schatz no emitió un juicio sobre la propuesta desarrollada por el gobierno para cumplir con su promesa de campaña. Se limitó a preguntar al pueblo su parecer sobre cada una de las propuestas.

“Invitamos al público en general a que envíe sus comentarios y recomendaciones de los proyectos a través del portal cibernético del Senado de Puerto Rico”, afirmó.

La gobernadora dijo ayer que ambas medidas podrían tener lineamientos similares y no objetó el que su propuesta sufriera cambios en el proceso de vistas públicas. Pero, lo dijo porque más allá de la propuesta del líder senatorial, hay otras 18 medidas presentadas que promueven cambios a la manera en que se conceden los permisos en la Isla.