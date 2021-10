La Cámara de Representantes no tendría problemas para aprobar este martes el Plan de Ajuste de la Deuda con las nuevas enmiendas introducidas para lograr que la pieza legislativa alcance los votos en el Senado, según afirmó el portavoz de la delegación de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel Matos.

Comentó que la semana pasada el Proyecto de la Cámara 1003 logró 30 votos. El máximo de votos necesarios para su aprobación eran 26.

“Ahora habrán votos adicionales en el PNP (Partido Nuevo Progresista)”, según proyectó el legislador.

Por estas razones, a Matos no le preocupó que el legislador Luis Raúl Torres haya anunciado públicamente que votará en contra de la medida con el argumento de “no hay garantías que la Justa de Supervisión Fiscal cumpla con los mismos”, con los acuerdos que establece la medida para que no hayan recortes a las pensiones, así como que se le asigne dinero a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios.

Además, recordó que Torres también votó en contra de la medida la semana pasada.

“Más allá del compañero Luis Raúl no he tenido ningún otro anuncio de compañero en contra. Así las cosas, aprobaremos la medida. No veo ambiente para sorpresas en la Cámara”, detalló.

El portavoz de la delegación PPD explicó que los trabajos de la sesión del día iniciarán a la 1:00 p.m. De inmediato, retirarán el informe de conferencia aprobado la semana pasada, al dar cuenta de que el Senado no logró los votos. Luego, reactivarían el comité de conferencia para añadir las enmiendas pactadas.

Dijo que espera que entre 3:00 p.m. a 4:00 p.m. se realice la votación final de la medida y ya a las 5:00 p.m. la reciba el Senado. Dijo que si el Senado actúa de inmediato, esta misma noche el Proyecto de la Cámara 1003 podría ser remitido al gobernador Pedro Pierluisi para su firma.

“El gobernador antes de que acabe el día lo puede firmar”, auguró.

Sobre la situación en el Senado, dijo que los representantes están disponibles para aclarar dudas y ayudar a conseguir los votos necesarios para su aprobación en ese cuerpo, que son 14.

No obstante, augura que con la firma que dio el portavoz del PNP en el Senado, Thomas Rivera Schatz, al nuevo acuerdo, los seis votos necesarios para aprobar la medida salgan de esa delegación.

“Así que algo me dice que se pueden tener los seis votos adicionales y estaremos pendiente”, dijo.

Finalizó al estipular que el proceso de mediación que se llevaría con la Junta de Supervisión Fiscal ayudaría a que este ente apruebe las nuevas enmiendas con las que contará la medida.