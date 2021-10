El presidente del Senado, José Luis Dalmau, todavía desconoce si cuenta con los votos necesarios para aprobar el controvertible Plan de Ajuste de la Deuda, el cual incluye una emisión de bonos de $7,400 millones para encaminar al gobierno a salir de la quiebra.

“Estamos trabajando en eso (en conseguir los votos) desde hace una semana”, manifestó en la mañana de este martes en entrevista radial (NotiUno 630) a solo horas de que se espera que el proyecto sea considerado en la Legislatura.

Ante este marco, Dalmau fue claro al exponer que, si la medida no cuenta con los votos necesarios, no la llevaría a votación en la sesión pautada para iniciar a la 1:00 p.m.

“Mi intención no es bajarla y derrotarla, mi intención es bajarla y aprobarla. Y si quiero aprobarla, pues, no la voy a bajar cuando no tenga los votos. O sea, no la bajé la semana pasada buscando continuar las conversaciones y me propongo hacer lo mismo en el día de hoy. Hasta tanto no sepamos que están todos los votos, no lo voy a bajar”, puntualizó a preguntas del periodista Normando Valentín.

El líder senatorial señaló que las conversaciones que se tuvieron en el fin de semana entre las partes, incluyendo el gobernador Pedro Pierluisi, “se logró un lenguaje aceptado con la mayoría de los legisladores”.

“Hoy sabremos verdad”, dijo, al hacer alusión a que los legisladores no cambien el panorama de los acuerdos alcanzados como ocurrió la semana pasada tras una reunión con la Junta de Supervisión Fiscal.

Dalmau explicó que el primer cuerpo de consideraría la medida es la Cámara de Representantes. Estos tienen que reconsiderar el informe de conferencia que aprobaron la semana pasada y someter un segundo informe con las enmiendas introducidas, que en esencia estipulan que no puede haber recortes a las pensiones de los jubilados del gobierno ni en el presente ni en el futuro.

Comentó que ese lenguaje acordado “no es perfecto, pero es bueno”.

Si la Cámara logra los votos, la medida pasaría hoy mismo al Senado para la consideración del cuerpo, si es que se consiguen los votos necesarios para su aprobación.

“Si tenemos los votos, deberíamos aprobarlo hoy y darle una herramienta a la Junta de Supervisión Fiscal para que vaya al Tribunal a negociar con los acreedores”, sostuvo.

Una vez la medida sea aprobada por la Legislatura es que comenzaría la negociación con la Junta, según el presidente del Senado.

“Eso es parte de los retos que tenemos, seguir conversando con ellos y hacerle entender lo que es una realidad. La Asamblea Legislativa no tiene una mayoría absoluta. Necesita coalición de diferentes partidos para lograr aprobar con 14 votos una medida y el mejor lenguaje producir para conseguir los votos es el que estamos presentando”, expresó.