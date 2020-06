La Cámara de Representantes aprobó hoy la medida que prohíbe el cobro del llamado “Covid Fee”, o impuesto que se les está cobrando a los ciudadanos en algunos establecimientos comerciales y oficinas médicas, y que atribuyen a los gastos que incurren en los materiales o productos de protección por el COVID-19.

El representante, Joel Franqui Atiles, autor del Proyecto de la Cámara 2537 informó que luego de celebrar una vista pública para evaluar la medida, se acogieron recomendaciones del Colegio de Cirujanos Dentistas quienes establecieron que las aseguradoras deben asumir ese costo. Explicó que se trabajó la Resolución Conjunta de la Cámara 738 que incluirá esa regulación.

“Imponerles un cargo a los ciudadanos, o pasarle los gastos de estos comercios u oficinas médicas por sus costos operacionales, no es la opción. No importa si son $10, $15, o $20, ni la cantidad de veces que la persona vaya a un dentista o un restaurante. En estos momentos de incertidumbre, en que mucha gente ha quedado sin empleo, que no han recibido el seguro por desempleo, cuando hay jefes de familias sin ingreso, y que todos tenemos también que adquirir materiales para protección, este impuesto agrava la situación económica de las personas que acuden a buscar estos servicios”, remarcó Franqui Atiles.

El representante indicó que el COVID-19 es una amenaza a la vida humana y la pandemia mantiene a toda la población en un estado de alerta que obliga a protegerse de esa mortal enfermedad. “Por eso todos hemos estado invirtiendo en mascarillas, guantes, productos de higiene y desinfección, constantemente, para toda la familia”, añadió.

Ambas medidas pasarán a la consideración del Senado.