El informe que preparó la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, tras la extensa interpelación a la designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte Santos, recomienda que el Senado no le dé a la funcionaria su visto bueno para la confirmación, así como solicita que se retrase el inicio de clases para agosto próximo, informó la presidente del ente, la representante Deborah Soto.

“Por su cuestionable desempeño, concluimos que la señora designada, Elba Aponte Santos, no está preparada para ejercer sus funciones como secretaria de Educación, quiere decir que no reúne las cualidades que se necesitan para dirigir un Departamento de Educación en un momento como este”, afirmó.

En contraste, la Comisión cameral de Salud no estipuló una recomendación en contra de la confirmación del secretario de Salud, Carlos Mellado. Este también estuvo la semana pasada ante los representantes en una interpelación con relación a los planes para el regreso a clases presenciales en medio de la pandemia del coronavirus.

Según informó la presidenta de la Comisión de Salud, Sol Higgins, la recomendación que emitieron a Mellado fue a los fines de trabajar en conjunto a la Asamblea Legislativa para “mejorar los protocolos frente al COVID-19 para beneficiar la salud de todos”.

“Se entiende que el secretario de Salud puede ser confirmado por el Senado. Eso es decisión de ellos. Nosotros hacemos una recomendación favorable para él”, añadió la legisladora, quien pidió a Salud que busque la manera de comprar 100,000 vacunas mensuales contra el COVID-19.

La información la ofrecieron las representantes en una conferencia de prensa realizada en la oficina del presidente de la Cámara, Rafael Hérnandez, en la que también participaron sus compañeras Lydia Méndez y Mariana Nogales.

“Señor gobernador, (Pedro Pierluisi), el llamado es a que empiece el semestre escolar en agosto… Si el semestre pasado no tuvieron tanto apuro, por qué lo vamos a hacer ahora”, señaló Méndez, al resumir el motivo de la conferencia.

Indicó que los próximos cinco meses pueden utilizarse para los preparativos que se tienen que hacer de cara al regreso a la escuela de manera presencial, los cuales sean responsables tanto como para los estudiantes como para los maestros.

Las vistas de interpelaciones se dieron la semana pasada ante el reclamo de la Cámara de Representantes para tener acceso a las guías establecidas por Salud y Educación de cara a este regreso a clases.

De ambas interpelaciones, las legisladoras mostraron mayor preocupación contra la que se dio con Aponte Santos.

La representante Soto dijo que ella no mostró, durante su vista de interpelación, que es capaz de tomar decisiones y dejó muchas preguntas sin contestar.

“La designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte Santos, fue evasiva a la hora de contestar preguntas de los representantes, no tiene un plan concreto para la reapertura de las escuelas, no tiene un protocolo para manejar el COVID-19 en los planteles escolares y no le explicó a esta Cámara de Representantes ni al país cómo garantizará un entorno escolar seguro y saludable para nuestros niños y jóvenes. Por todo lo anterior, y por su cuestionable desempeño manejando otros asuntos en el Departamento de Educación, concluimos que la señora Elba Aponte Santos no está preparada para ejercer sus funcione como secretaria de Educación”, informó, al leer la conclusión del informe.

De inmediato, Soto señaló que ante la falta de preparación que se percibe, tanto por el abandono de los planteles como por la ausencia de una guía clara para evitar contagios durante las clases presenciales, “la reapertura de las escuelas por parte del Departamento de Educación en el mes de marzo y reabrir en el mes de agosto de 2021 con el inicio del nuevo año escolar”.

La legisladora señaló que no se debe hacer, siquiera, una apertura gradual como se propone, porque “el Departamento de Educación no ha presentado un protocolo real, concreto, para nosotros cuidar lo que es importante, que es la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y maestros”.

Añadió que la postura no significa que se opongan a la apertura de los colegios privados que “están preparados para recibir estudiantes”.

En los cinco meses que quedarían, Soto recomendó dar a conocer “un verdadero plan” de regreso a clases por parte de Educación y discutirlo con toda la comunidad, incluir a los gremios en el desarrollo de estrategias, darle prioridad a los estudiantes del Programa de Educación Especial, que todos los salones cuenten conexión al internet para transmitir las clases a aquellos alumnos que no acudan de manera presencial, así como vacunar a los transportistas e incluirlos en las guías de regreso a clases.

La Comisión de Salud también recomendó rehabilitar los planteles escolares, así como proveer materiales y equipos de protección personal contra el COVID-19, así como atender los problemas de columnas cortas en los planteles, las cuales son más susceptibles a derrumbes en caso de terremoto.

Para el Departamento de Salud, por otro lado, Higgins informó que se recomienda en el informe emitido a raíz de la vista de interpelación continuar con el esfuerzo para realizar la mayor cantidad de pruebas de coronavirus y recuperar el dinero de la compra de pruebas no despachadas o a sobreprecio.

Pero, sobre todo, se destacó que se debe “promover un esfuerzo mayor en la búsqueda de alternativas para obtener una mayor cantidad de dosis de vacunas semanalmente. Se considera que parte de estos esfuerzos deben girar en torno a la posibilidad de producir vacunas en la Isla, así como la posibilidad de adquirir vacunas de forma indepediente”.

La legisladora mencionó que al son que va Salud con las vacunación que concede semanalmente el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, se vacunan unas 100,000 personas mensuales y que la meta deberían ser 200,000.

Méndez defendió a Higgins cuando se le señaló que es el gobierno de Estados Unidos quien controla la distribución de vacunas contra el coronavirus.

“No hay gestión que no se pueda hacer”, sostuvo, al señalar que la finalidad es aumentar los por cientos de personas vacunadas.