Como parte del cambio de plataforma para comenzar a pagar el desempleo mediante depósito directo, los beneficiarios del Seguro por Desempleo llevan cerca de una semana sin poder reclamar sus pagos.

La secretaria del Departamento del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, explicó este martes, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, que el viejo sistema cibernético que se utilizaba está fuera de servicio desde el pasado 17 de agosto en lo que se realiza la migración de datos hacia la nueva plataforma, llamada “Desempleo Digital”.

Este nuevo sistema estará en funciones desde este próximo 1 de septiembre, dijo.

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“Durante este periodo no hay disponible ninguna radicación, pagos, certificaciones, etcétera. No obstante, en nuestras oficinas el personal está disponible para atenderles”, expuso la funcionaria.

Añadió que “los reclamantes no deben tener ninguna preocupación de cuándo van a poder hacer las reclamaciones de estas dos semanas o el pago que quedó pendiente, porque nuestro sistema comenzará el 1 de septiembre. ¿Qué tiene que hacer el reclamante? Loguearse en esta nueva plataforma digital, tiene que tener un correo electrónico y una cuenta de banco y autocontestar unas preguntas de seguridad, y automáticamente la información previa en el sistema anterior va a estar en este nuevo sistema, así que va a poder recibir el pago que quedaba pendiente, si alguno, y hacer la reclamación que no había podido hacer durante esas dos semanas”.

La funcionaria aceptó que los patronos también se verían afectados por la detención del sistema. Sin embargo, contó que estos no tienen que entregar información hasta octubre próximo, por lo que les quedaría un mes para poder cumplir.

La secretaria auguró que, tras este receso momentáneo, “no debería haber retraso adicional” que afecte a los desempleados.

Recalcó que esta nueva plataforma, “Desempleo Digital”, haría el proceso del desempleo más “ágil y conveniente”. El cambio principal es que ahora el pago será mediante depósito directo y no por cheque.