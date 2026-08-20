Professional Account Management (PAM), compañía responsable de la administración y operación de AutoExpreso, anunció el nombramiento de Mark Williams como nuevo presidente y principal oficial ejecutivo (CEO) de su afiliada en Puerto Rico.

Williams asumirá el liderazgo de la operación local con el objetivo de impulsar una nueva etapa para la compañía y fortalecer sus procesos y el servicio al cliente, según comunicó la empresa.

El ejecutivo cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en Puerto Rico, tanto en el sector público como en el privado. Entre sus funciones en la Isla, formó parte de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico y del Puerto Rico Film Fund.

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También fue director del equipo encargado del desarrollo del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) del Departamento de Hacienda y ha ocupado posiciones como CEO en empresas de consultoría, finanzas y medios de comunicación con sede en San Juan.

“Durante el último año he estado asesorando al equipo de AutoExpreso de PAM y gran parte de mi vida profesional he vivido y trabajado en Puerto Rico. Conozco y quiero profundamente esta Isla y siempre me he sentido más en casa aquí que en cualquier otro lugar del mundo. Cuando me pidieron regresar a San Juan para ayudar a transformar AutoExpreso en una organización modelo a nivel nacional, con operaciones y servicio al cliente de primera clase, la decisión fue muy fácil”, expresó Williams.

“PAM es una organización nacional y estamos llevando la gestión de nuestras operaciones en Puerto Rico hacia un equipo de administración completamente local, que conoce mejor esta Isla, su cultura y sus necesidades. Mi esposa y yo ahora vivimos en San Juan”, añadió Mark Williams. ( Suministrada )

“PAM es una organización nacional y estamos llevando la gestión de nuestras operaciones en Puerto Rico hacia un equipo de administración completamente local, que conoce mejor esta Isla, su cultura y sus necesidades. Mi esposa y yo ahora vivimos en San Juan”, añadió.

Antes de asumir su nuevo cargo, Williams se desempeñó como director del Departamento de Vehículos de Motor de Nuevo México, donde encabezó un proceso de transformación que, según PAM, convirtió a la agencia en un referente nacional de servicio y eficiencia en menos de dos años.

En el sector tecnológico, Williams fue CEO de Cautus Networks, una empresa de desarrollo de software financiero propiedad de un consorcio de bancos de América Latina. También trabajó como director de proyectos para Fast Enterprises, compañía encargada del desarrollo del sistema contributivo SURI del Departamento de Hacienda.

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Durante su etapa en FAST, lideró más de $600 millones en proyectos de tecnología de información para agencias gubernamentales en Maryland, Georgia, Colorado, Massachusetts, Minnesota y Puerto Rico.

Previamente, Williams ocupó puestos en finanzas corporativas en Wall Street y en la sede mundial de American Express en Nueva York.

Williams posee una maestría en Administración de Empresas con concentración en Finanzas de Cornell University, además de grados de bachillerato y maestría de Northwestern University.

También cuenta con la certificación Lean Six Sigma Master Black Belt, especializada en mejoramiento de procesos, y múltiples certificaciones en gestión de proyectos, gestión del cambio y medios de comunicación.

El nombramiento de Williams ocurre mientras PAM continúa administrando AutoExpreso, cuyos sistemas fueron afectados por un ciberataque en abril de 2022, que dejó fuera de servicio el sistema durante semanas.

Tras el ataque, el gobierno planteó sustituir a PAM como operador. Sin embargo, el cambio todavía no se ha concretado. El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, indicó en 2025 que el proceso podría extenderse hasta finales de 2026 o 2027.

PAM opera en Puerto Rico desde el 2019.