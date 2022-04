Los “hackers” del AutoExpreso exigen dinero para liberar el sistema que administra la empresa Professional Account Management, detalló hoy el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Edwin González.

“Es una cantidad ‘x’ de dinero que solicitan, no puedo entrar en el detalle en este momento (...) no quiero afectar la investigación que se está llevando a cabo ni el proceso”, reveló González en WKAQ 580.

El funcionario insistió en no divulgar la cantidad de dinero que piden los piratas cibernéticos. “No me gustaría entrar en la cifra para no afectar el proceso”.

González, además, señaló que desconocen desde qué lugar se produjo el ataque que mantiene fuera de servicio el sistema de recarga del AutoExpreso hace más de una semana.

Esta información contrasta con la que el gobierno divulgó en la conferencia de prensa que llevó a cabo el pasado 19 de abril, en la que dijeron que los responsables del ciberataque no solicitaron un pago.

“No se solicitó pago. Básicamente, esto es, como muchas otras modalidades de ‘ransomware’, lo que dice (la nota) es ‘comuníquense con nosotros’ y de ahí se comienzan negociaciones. Es política del gobierno no emitir ningún pago. Así que, esa no fue la forma de proceder”, indicó el aquel momento la directora ejecutiva interina de la Oficina de Puerto Rico Innovation and Technology Service, Nannette Martínez.

El gobierno sostuvo ayer que no ha encontrado evidencia de que los datos personales de los usuarios estén comprometidos y que no está cobrando multas, pero que los peajes sí se están registrando.