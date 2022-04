Las multas que tengan los conductores en el sistema de pago de AutoExpreso se paralizarán hasta nuevo aviso, informó el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Esto no se traduce a una detención del cobro cuando las personas transiten por las autopistas, sino que se dejará de multar a los conductores que, para el sábado, 16 de abril, no tuvieran su recarga actualizada.

“El ciudadano puede estar completamente tranquilo que las multas del sábado, hasta que el sistema se rehabilite nuevamente, están eliminadas. No va a haber ningún tipo de multas”, reiteró el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González Montalvo, en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

“Hasta que no estemos seguros 100%, y quiero que me citen, 100% seguros de que el sistema es uno confiable, no se van a subir nuevamente multas en AutoExpreso. No importa el tiempo que pase”, añadió.

Es decir, a todo aquel que utilice el sistema de peajes de las carreteras PR-22, PR-5, PR-52, PR-53, PR-66, PR- 17, PR-18 y PR-20, Municipio de Guaynabo, Corredor Los Filtros, se le registrará el cobro, pero no se le impondrán multas.

“Pueden estar completamente tranquilos utilizando las autopistas de Puerto Rico, ya sea las que están a través de Metropistas, PR-22, PR-5 o las que opera el Gobierno de Puerto Rico, como la 52, la 20, la 66, de que no va a incurrir en ninguna multa desde el sábado en adelante hasta que tengamos confianza total del sistema”, comentó

Asimismo, se podrán adquirir marbetes en esta ventana de tiempo, por cuanto la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vega, impartirá una resolución para darle la directriz a los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) para que las multas, relacionadas al AutoExpreso, no impida la transacción de adquisición de un nuevo marbete, adelantó González Montalvo.

“No vamos a penalizar a ese ciudadano que va a renovar su marbete responsablemente para que se vea inhabilitada a hacerlo”, recalcó.

El pasado sábado, personal del Professional Account Management (PAM), operador del AutoExpreso, le notificó a la ACT que ocurrió “un evento” en el sistema. Para esto, paralizaron el proceso de recarga para darle mantenimiento. No fue hasta ayer, lunes, por la tarde que PAM confirmó que se trataba de un ciberataque, lo que inició una investigación.