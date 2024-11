Al concluir el día de las elecciones, el Partido Nuevo Progresista (PNP) no concederá una victoria a favor del candidato a comisionado residente en Washington del Partido Popular Democratico (PPD), Pablo José Hernández Rivera, ni aceptaría una derrota de su candidato, William Villafañe, sentenció el director de campaña, Francisco Domenech.

“En síntesis, en estos momentos no”, puntualizó, luego de que en una conferencia de prensa obviaran mencionar los problemas que enfrenta la campaña de Villafañe tras emitirse la primera certificación preliminar de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

El portavoz de la campaña de Villafañe, Omar Negrón, explicó que los votos adelantados no se han terminado de contar y que estos favorecen al PNP y a su candidato a comisionado residente.

PUBLICIDAD

“¿Qué es lo prudente? Lo prudente en este momento es esperar que se contabilice los votos adelantados”, manifestó.

“Si la pregunta es si la campaña William Villafañe estaría concediendo la derrota, tengo que decirte que no. Quisiera tener la oportunidad de explicar por qué. Quizás en este momento ustedes piensen que la ventaja es demasiado amplia y por qué no aceptarlo. La razón es la siguiente. Ahora mismo, la ventaja que le llevaba Pablo José Hernández al amigo William Villafañe era 63,016 votos. La información que hemos entendido que se han recogido 145,000 votos adelantado, que todavía eso no ha sido contabilizado. Por lo que vemos, se estará contabilizando mañana o en los próximos días. Esos 145,000, según la información que nos han ofrecido todo aquel funcionario o el equipo electoral, estimamos que alrededor 70% de esos votos son para el PNP. Estamos hablando de que, si es así, el 70% de esos 145,000 votos son 101,500 votos que podrían estar adjudicándosele al PNP y a William Villafañe”, explicó Negrón.

Antes de conocer su desventaja en la contienda a comisionado residente estaba confiando en su victoria.

“Ha sido una experiencia extraordinaria el poder formar equipo con Jennifer (González Colón, candidato a la gobernación que se perfilaba ganadora al cierre de esta edición). La verdad que hemos podido nosotros compaginar de una manera que es lo que necesita Puerto Rico, precisamente, de cara a los próximos cuatro años, un equipo que trabaje en sintonía y que logre resultados”, llegó a mencionar Villafañe en una conferencia realizada a punto de cerrar los colegios de votación en un restaurante en Hato Rey.

Añadió que “Jennifer va a tener un amigo en Washington y yo voy a tener una amiga en Fortaleza y Puerto Rico va a tener a dos personas remando en la misma dirección”.

Sin embargo, Villafañe arrancó rezagado frente a su contrincante del PPD. Desde un inicio mantuvo una desventaja de un 10%.