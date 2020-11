Uno de los distintivos de estas elecciones fue la entrada de legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), tanto al Senado como a la Cámara de Representantes, sobre todo las candidatas Mariana Nogales y Ana Irma Rivera Lassén, quienes gozaron de un claro apoyo del pueblo.

Ambas licenciadas coinciden en que precisamente la meta de la colectividad que representan era abrirle paso a nuevos rostros en la política del País, sobre todo a las mujeres, y que para eso trabajaron fuertemente durante toda su campaña. Por lo que ver los resultados de estas elecciones les es de suma satisfacción.

“Para mí significa haber logrado uno de los objetivos electorales que teníamos en Movimiento Victoria Ciudadana, que era romper la dictadura del bipartidismo y yo veo que eso sin duda se logró. Dentro de ese marco, pues mi candidatura y la confianza que el pueblo de Puerto Rico puso en darme votos suficientes para estar allí, es una gran alegría, sin duda”, expresó Rivera Lassén, quien es la pasada Presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).

“Esto representa un gran honor y me siento bien contenta que la gente haya confiado en mí y que sepan que yo desde ahí los voy a defender a capa y espada. Eso va a significar que voy a seguir teniendo contacto con las personas, con los grupos, que sé que son parte del triunfo electoral para seguir defendiendo y promoviendo sus intereses, atendiendo sus preocupaciones, sus propuestas, para garantizarles a todos y todas la mayor cantidad de participación posible”, dijo Nogales, quien figura, hasta el momento, como la mujer con la mayor cantidad de votos en los escaños de representantes por acumulación (83,929 votos).

A su vez, ambas candidatas reconocen que la carta de triunfo, aparte de sus respectivas carreras profesionales y sus bagajes en diversas esferas del activismo social, fue el brindar un ofrecimiento diferente al elector con un partido nuevo y una promesa de cambiar la manera en la que se hace política en el País.

“Creo que es una combinación de cosas. He tenido mucha visibilidad como defensora de los derechos humanos de comunidades o personas discriminadas. Esa, sin duda, es una carta de presentación. Los últimos años también fui portavoz y parte de los grupos que enfrentamos la aprobación de la Ley Promesa y la Junta de Control Fiscal. Y, obviamente, el ser parte de quienes iniciamos el proceso de formar el Movimiento Victoria Ciudadana, y ser la presidenta del mismo, la suma de todas esas cosas creo que me dieron el apoyo que resultó en ser electa”, comentó la ahora senadora por acumulación del MVC.

“El estar en un partido que tiene un programa que atiende las necesidades de una diversidad de sectores. Y, en el caso mío personal, todo el trabajo y las luchas en las que me he involucrado por los pasados 10 años me ha llevado a que diversidad de personas se vean identificadas en mi persona y que entiendan que les brindo la confianza de poder representarlos dignamente”, afirmó Nogales, quien a su entrada a la Cámara espera poder trabajar con el asunto de la sismo resistencia de las escuelas del País, ya que lo considera “un asunto urgente”.

Entre los planes primordiales de las nuevas legisladoras está el lograr que se dejen a un lado las líneas partidistas, conseguir mayor representatividad para sectores de la comunidad y llegar a consensos que beneficien al País para poder cumplir con las expectativas del electorado de contar con un gobierno diferente.

“Los resultados de las elecciones mandan un mensaje sobre como debe ser la gobernanza del cuerpo. Creo que debería conversarse entre todas las entidades políticas que estamos representadas y las candidaturas independientes que están en la Legislatura, y reconocer que estamos en unos tiempos distintos en la política. Que se acabó la dictadura del bipartidismo y que vamos en otra dirección”, dijo la licenciada Rivera Lassén.

“Yo quisiera que se viera algo distinto. Empujar y obligar las cosas para que las decisiones se tomen buscando el mejor bienestar de la gente. Esa representatividad que estamos viendo, va a ayudar a que existan esas conversaciones, a que no haya unas mayorías absolutas y que tengamos que pasar por un proceso de madurez política que nos obligue a contestar y a decidir fuera de líneas políticopartidistas. Esa es mi expectativa, que podamos ver algo completamente distinto y para eso voy a trabajar”, aseguró la licenciada Nogales, quien de paso comentó respecto a la presidencia de la Cámara, que la persona elegida “debe ser alguien con el apoyo del resto de los representantes. Óptimamente, una figura de consenso, en vez de una figura de imposición mayoritaria. No debe ser Tatito Hernández”, añadió.

Precisamente, ambas legisladoras electas coincidieron en que luchar contra la “vieja política” será el mayor reto al entrar a la Casa de las Leyes.

A Nogales le preocupa “el velar por las dinámicas que son enfermizas que preveo que me voy a encontrar allí, esa es posiblemente mi mayor preocupación”. Mientras que para Rivera Lassén, el mayor reto va a ser “el que, precisamente, la gente no acabe de entender que las mayorías absolutas ya no estٔán”, concluyó.