Las elecciones generales del 2020 marcaron importantes avances en la historia política puertorriqueña. Uno de esos adelantos, es la cantidad de mujeres que alcanzaron un escaño en las diversas candidaturas que estuvieron en juego en las urnas. El pasado 3 de noviembre, unas 122 mujeres aspiraron a un escaño político y 34 de ellas lograron salir victoriosas en sus contiendas electorales.

“Definitivamente, lo que vimos este pasado martes es que los puertorriqueños y las puertorriqueñas votaron distinto, votaron por un cambio y lo vimos en como cinco partidos quedaron inscritos. Es un indicativo de que se quiere un cambio y ese cambio incluye insertar y votar por más mujeres a esos principales puestos políticos”, expresó Natalie Caraballo Vélez, cofundadora y directora de Proyecto 85, organización que desde noviembre de 2018 fomenta la representación equitativa de las mujeres en los puestos electivos en el Gobierno.

A su vez, si comparamos los datos de las dos elecciones anteriores (2012 y 2016), los números reflejan que la cantidad de candidatas electas esta vez se duplicó.

Para el 2012, unas 16 mujeres vencieron en los comicios, mientras que para el 2016, unas 22 lograron su objetivo de alzarse en el proceso. Por lo que el hecho de que 34 féminas salieran airosas este 2020, es una muestra de un avance positivo que Caraballo espera se siga consolidando con el paso de los años.

“Ciertamente, en esta elección ha habido un buen avance. Es un aumento significativo y más si lo vamos comparando con otras elecciones. Eso es un indicativo de que si el trabajo continúa, si los partidos siguen apostando a la apertura de diversificar su liderato, podríamos ver en el próximo cuatrienio cómo nos podemos seguir acercando un poco más a ese número mágico para alcanzar paridad de género en los principales puestos electivos del País”, dijo la cofundadora de Proyecto 85.

Uno de los aspectos que, según Caraballo incidió en la cantidad de mujeres electas, fue el trabajo precisamente de algunos partidos a la hora de pensar en sus candidaturas.

“Un caso sumamente importante que hay que resaltar es el del partido Movimiento Victoria Ciudadana, quienes se trazaron como una de las metas electoras alcanzar esa paridad representativa en sus candidaturas y casi lo lograron. Eso, a su vez, terminó reflejado no solo en la figura principal de Alexandra Lúgaro, sino también en las mujeres que fueron electas como Ana Irma Rivera Lassén y Mariana Nogales”, dijo.

El Senado casi en paridad

Una de las notas más destacadas para las figuras femeninas en estas elecciones, fueron las posiciones alcanzadas en el Senado. La candidata del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, logró la mayor cantidad de votos en ese cuerpo con 132,208, mientras que la segunda posición fue para Joanne Rodríguez Veve del Proyecto Dignidad (PD) con 86,227 sufragios.

Ambas senadoras por acumulación superaron al saliente presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz del Partido Nuevo Progresista (PNP), quien llegó en tercera posición. En términos de cuáles escaños resultan más alcanzables para las mujeres hoy día, Caraballo aseguró que es precisamente el Senado de Puerto Rico, donde las féminas tienen mayores posibilidades, lo que se evidencia con los resultados actuales.

“Cuando miramos este año en el Senado, casi se logró la paridad. Hasta el momento hay 13 mujeres y 14 hombres, eso es a razón de 48% mujeres y 52% hombres. Este es el cuerpo legislativo que más mujeres vio alcanzar un escaño y el que más se acercó a la paridad. Así que ahí vamos viendo una tendencia de cuáles son esos cuerpos donde las mujeres tienen más oportunidades de avanzar y ser apoyadas por el electorado”, afirmó la experta.

En el caso de la Cámara de Representantes, de 11 escaños por acumulación, hasta el momento tres son ocupados por mujeres: Mariana Nogales (MVC), Lisie Burgos (PD) y Lourdes Ramos (PNP). Mientras que de los 40 escaños de representantes por distritos, unas siete mujeres ya han asegurado su espacio, para un total de 10 mujeres electas en ese cuerpo legislativo.

Falta camino por recorrer en las alcaldías

No obstante, en el caso de las alcaldías, el panorama no luce tan equitativo. Esto, a pesar de que los resultados de estas elecciones sí reflejan un aumento de dos féminas más que lograron ser electas como mandatarias municipales. Al inicio del próximo cuatrienio, unas nueve mujeres dirigirán las riendas de los municipios de: Barceloneta, Canóvanas, Gurabo, Loíza, Morovis, Naguabo, Patillas, Salinas y Vega Alta.

Cabe recordar que en las elecciones del 2016, fueron electas unas siete alcaldesas. Luego, se añadieron otras dos (Rosachely Rivera, en Gurabo y Yanitsia Irizarry, en Aguadilla) debido a las salidas de sus funciones de los alcaldes electos. No obstante, los números parecen mantenerse siempre distantes en las sillas municipales, como es el caso este año, donde unos 69 hombres fueron electos como alcaldes.

“Me parece que las académicas que han estudiado de cerca el tema de género y política, coinciden en que las alcaldías son el espacio más retante para que las mujeres puedan ganar…”, comentó Caraballo.

Aunque la directora ejecutiva de Proyecto 85 se mostró optimista con los números de las mujeres en estas elecciones, entiende que resta camino de cara al futuro para que la política puertorriqueña pueda tener igual número de candidatas y candidatos en puestos electivos. “Esta fue una elección histórica para las mujeres. Estamos positivas, mirando hacia el futuro, pero todavía falta trabajo por hacer para lograr paridad de género. Seguimos viendo que las barreras o los obstáculos siguen siendo mayores para candidaturas de las mujeres”.

“Me parece que el trabajo debe comenzar en los propios partidos políticos donde éstos sean intencionales a la hora de reclutar sus candidatos y candidatas para que esas cúpulas de poder sean más representativas de la población”, concluyó Caraballo.

¿Qué opinan las candidatas electas?

Para la recién electa representante por acumulación, Mariana Nogales (MVC), el logro de las féminas en 34 escaños es “bueno”, pero también entiende que resta mucho camino por recorrer para tener una representación más equitativa en el gobierno. “En términos numéricos, representa un paso de avance el número de participación en puestos electivos de las mujeres. Pero, todavía estamos súper atrás en comparación con los varones, así que está bien, pero falta mucho”, afirmó la licenciada. Nogales entiende que se puede alcanzar esa paridad, si los partidos se comprometen en presentar más candidatas mujeres en sus papeletas.

“Uno esperaría que los otros partidos adopten unas políticas más progresistas, más a favor de la mujer”, sostuvo.

Por su parte, la senadora por acumulación del MVC, Ana Irma Rivera Lassén, fue enfática en que no está satisfecha con la cantidad de mujeres electas y criticó los prejuicios que entiende son parte de la forma tradicional de hacer política en la Isla. “No estoy satisfecha con esos números. Esos datos muestran que hubo más participación en candidaturas, pero nunca podemos decir que es suficiente en la medida en que la política se perfila como un asunto masculino. Tan es así que los ataques que hemos visto en las pasadas elecciones, todos están llenos en asuntos de género, muchos prejuicios. Así que esa es una de las dificultades que tenemos en la política. Los resultados van diciendo que las fronteras, aunque siguen siendo masculinas, las mujeres no estamos dispuestas a aceptarlas como una realidad que no podamos cambiar. La vamos a estar cambiando”, declaró Rivera Lassén.

Mientras que Joanne Rodríguez Veve, prefirió establecer que los funcionarios electos no deben medirse por su género, sino más bien por aquello que fueron sus ofrecimientos al País.

“La realidad es que aquí lo importante es destacar los que fuimos electos por nuestras capacidades y competencias y, obviamente por la política pública que estamos dispuestos a impulsar. Yo creo que eso es lo que realmente debe destacarse, no tanto el sexo del candidato o del funcionario electo”, dijo la senadora del PD.

No obstante, la licenciada Rodríguez Veve resaltó las capacidades del grupo de mujeres electas y aseguró que juntas lograrán llegar a consensos para el bienestar de toda la población.

“Creo que es bien positivo porque somos un grupo de mujeres con posturas diversas que realmente reflejamos la pluralidad social puertorriqueña. Somos un grupo de mujeres competentes con diferentes personalidades, diferentes posturas en cuanto a diferentes asuntos y yo creo que eso va a ser posible que nos podamos sentar en diferentes mesas de diálogo para poder encontrar puntos comunes que beneficien a toda la sociedad puertorriqueña”, finalizó Rodríguez Veve.