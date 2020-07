El candidato popular a representante por el Distrito 15, Armando Legarreta, anunció hoy que tras dos semanas “intensas” arrojó negativo a COVID-19 mediante prueba molecular.

Legarreta dio positivo a la enfermedad el pasado 14 de julio luego de participar en una caravana política dos días antes.

Que orgullo que mi querida Madre sea la primera en empuñar la bandera para juntos llevar el mensaje al pueblo que... Posted by Armando Legarreta 2020 on Sunday, July 12, 2020

“Las pasadas dos semanas han sido intensas y he vivido días muy difíciles, pero soy creyente en Dios y siempre he sido una persona de mucha fe. Ahí precisamente, radica la clave para continuar adelante. En la vida siempre he tomado las situaciones, independientemente como sean, de una manera positiva. De esta forma y con el mismo sentido de responsabilidad con el que les anuncie mi resultado positivo a esta difícil enfermedad del COVID-19, quiero informarles a todos, que tras cumplir con los protocolos del Departamento de Salud, recibí el resultado de la última prueba realizada recientemente, la cual arrojó negativo”, expresó el candidato en declaraciones escritas.

“Les informo de igual manera, que toda mi familia se realizó la prueba del COVID-19 y sus resultados fueron negativos. De igual manera, las personas que estuvieron compartiendo con este servidor también se realizaron la prueba obteniendo resultados negativos, gracias a Dios”, agregó.

Legarreta agradeció el apoyo que recibió durante el proceso y exhortó a la ciudadanía mantener las medidas de prevención, en especial el uso de la mascarilla, el lavado de manos con agua y jabón, y el distanciamiento físico.