El candidato popular al Distrito Representativo 15 en el norte de Puerto Rico, Armando Legarreta, dio positivo a una prueba de coronavirus hoy, luego de haber participado de una caravana política el domingo.

A través de las redes sociales compartió la noticia, luego de que el ex representante César Hernández Alfonzo informara que los que estuvieron compartiendo con el candidato deben estar pendientes a síntomas de la enfermedad.

Camuy: nueve contagios, dos muertes y tres hospitalizaciones en 96 horas

“Como ciudadano responsable quiero compartir con ustedes una situación por la que estoy pasando. Como es de conocimientos de todos, trabajo en el área de la salud. Esto representa que estoy en contacto con público. Por tal razón, continuamente me he realizado la prueba de COVID-19. En la última hoy, los resultados fueron positivos. Me encuentro sin los síntomas y estable”, informó Legarreta en su cuenta de Facebook.

“A toda persona que haya estado en contacto con este servidor durante las pasadas semanas, les exhortó a que se realicen las pruebas. Todas nuestras actividades políticas están canceladas hasta nuevo aviso. Pido sus oraciones para mi familia, para mí y para todas las familias puertorriqueñas que estén pasando por esta situación”, añade en su mensaje.

Según el ex representante César Hernández Alfonzo, en la caravana del domingo no hubo ningunos de los precandidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático, pero sí hubo figuras como el representante Luis Vega Ramos y alcaldes de la zona.

“Sí, hubo mucha gente en esa caravana; alcaldes y eso”, dijo a este diario.