La candidatura a la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático (PPD) podría quedar vacante, de encontrarse causa para juicio contra el suspendido alcalde Luis Manuel Irizarry Pabón, a menos que surja otro aspirante que radique su intención en o antes de las 12:00 del mediodía del martes, 2 de enero de 2024.

Así lo expresó la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE),

Jessika D. Padilla Rivera, al analizar las circunstancias que rodean al incumbente quien, actualmente es el único candidato certificado por la colectividad que, condicionó su aspiración al resultado de una vista preliminar pautada para el 23 y 24 de enero en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce.

PUBLICIDAD

Irizarry Pabón enfrenta cuatro cargos criminales presentados por la Oficina Sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) que, le imputa violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y el Artículo 251 del Código Penal, por presunto enriquecimiento injustificado.

Esto por supuestamente solicitar dinero a directores y empleados de confianza para pagar un préstamo personal de $50,000 que, tomó con el Banco Popular, destinando $30,000 a su campaña electoral de 2020.

Según la presidenta interina de la CEE “si no hay otro candidato para la alcaldía de Ponce que haya radicado en o antes de la fecha límite, quedaría ese espacio vacío”.

“Si no hay otro candidato radicado a la fecha límite del 2 de enero, esa posición quedaría vacante. Posterior a la fecha límite, (ningún otro candidato) no podría radicar”, insistió en entrevista con el programa En Vivo desde Ponce por Católica Radio.

La situación surge ya que el representante Ángel ‘Tito’ Fourquet Cordero desistió de retar al incumbente en primarias, tras un acuerdo con el PPD, para no afectar a la colectividad y entonces, radicaría su candidatura a la reelección por el Precinto 61.

Sin embargo, esto limita a que Forquet Cordero pudiese “llenar” la posible vacante en la papeleta municipal por el PPD, de encontrarse causa para juicio contra Irizarry Pabón.

“Si hay un candidato que radicó para un cargo en particular, no puede radicar para otro cargo. O sea, los cargos no son alternativa. Si no cualifico para uno, cualifico para otro… no. Las intenciones de candidatura son únicas y la radicación tiene que ser para ese único cargo”, sentenció Padilla Rivera.

PUBLICIDAD

“Si la aceptación está condicionada a, si prevalece o no, en algún proceso judicial, ya el partido decidirá si condiciona o no esa candidatura y, si hay más de un candidato aspirando a un mismo cargo, ahí se celebran primarias. Pero no puede radicar en dos candidaturas a la vez”, aclaró.

Crecen las candidaturas independientes

De otra parte, la presidenta interina de la CEE mencionó que “al cierre del viernes, 29 de diciembre de 2023, “se han radicado 153 cargos para el PNP, 155 para PPD, 27 por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), 90 del PIP, 46 del Proyecto Dignidad y 24 candidatos independientes”.

El cuadre incluye, al momento, tres candidatos independientes a la gobernación: la abogada Ada Norah Henriquez, el médico Víctor Luis Medina Cruz y, Carlos Cintrón Rivera.

Asimismo, dijo que la CEE se prepara para una avalancha de radicaciones a última hora, antes de que finalice el término oficial, señalado para el martes, 2 de enero de 2024.

“Conforme a las experiencias de los compañeros que han estado trabajando en las radicaciones en el 2020, nos han dicho que debemos estar preparados para que al filo de las 12:00 del mediodía podamos estar recibiendo tanto candidatos independientes, como candidatos que vayan a aspirar a un puesto político dentro de una colectividad”, manifestó.

“Ayer (viernes) organizamos la estrategia para recibirlos y garantizar que, si llegó a la CEE en o antes de las 12:00 del mediodía, sí va a ser recibido. Posterior a eso, no va a ser recibido”, recalcó.