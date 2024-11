El expresidente del Banco de Desarrollo Económico bajo la administración de Sila Calderón Serra, Ramón Cantero Frau reveló públicamente por quien votará este domingo.

En una publicación en la red social Facebook, el también empresario dijo que votará por las candidaturas de Juan Dalmau Ramírez, candidato de la Alianza para la gobernación, y el popular Pablo José Hernández, quien aspira a convertirse en comisionado residente en Washington. “He militado en el Partido Popular Democrático activamente por los pasados 35 años. Tuve la oportunidad de servir a Puerto Rico en dos ocasiones. Lo hice con la plena convicción de que el desarrollo económico de Puerto Rico es piedra angular de nuestro desarrollo como país y como sociedad”, sostuvo Cantero Frau en sus declaraciones.

" Este próximo 5 de noviembre votaré con convicción y certeza por Juan Dalmau, candidato a Gobernador por La Alianza, y por Pablo José Hernández Rivera a Comisionado Residente por el Partido Popular Democrático. Mi decisión está impulsada por las mismas razones que me llevaron a servir. Por un Puerto Rico próspero en donde mis hijas y nietos puedan alcanzar el máximo de su potencial”, añadió.

El exfuncionario manifestó que lo inspiran “los jóvenes, jóvenes que no comprendan todo el contexto porque no lo han vivido, sólo conocen un Puerto Rico en crisis. Jóvenes que a diario salen adelante en la peor de las circunstancias. Este es el país que les hemos dejado, y nos corresponde empezar a corregir su curso”.

De otra parte, Cantero Frau exhortó a los puertorriqueños a “hacer una tregua” sobre el tema del estatus. “La situación actual requiere que nos unamos para mejorar a Puerto Rico, indistintamente de nuestras creencias ideológicas. Si Puerto Rico está mejor, serán más claras las alternativas y podremos perseguirlas con la pasión y convicción que nos caracteriza. Para aquellos que se preocupan por el tema económico, he estudiado la plataforma de Patria Nueva y, aunque no estoy de acuerdo 100% con todo lo que plantea, no me preocupa. Lean bien: la plataforma no representa un riesgo para Puerto Rico. La Asociación de Economistas de Puerto Rico calificó las propuestas de Juan Dalmau con la puntuación más alta entre todos los candidatos”.

Finalmente, Cantero Frau concluyó recordando que “de los cobardes no se ha escrito nada, es momento de escribir una nueva página en nuestra historia. Forjemos las alianzas que Puerto Rico necesita... ¡por el país que merecen nuestros hijos!”.