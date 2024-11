La Peña de la Pava, símbolo del Partido Popular Democrático (PPD), se llenó este sábado de seguidores de Terestella González Denton, aspirante a la alcaldía de San Juan, quien arrancó su cierre de campaña con un llamado a que los electores voten íntegro por su colectividad este 5 de noviembre.

Rodeada de decenas de populares, que ondeaban su bandera mientras algunos vehículos que transitaban por la vía tocaban bocina, González Denton afirmó sentirse “muy en paz”, a pocos días para conocer si el electorado de la ciudad capital la favorecerá en las urnas.

“Me siento en paz, me siento tranquila, me siento muy satisfecha del trabajo realizado, de las propuestas que hemos presentado, y me siento esperanzada en el sentido de que cualquier cosa puede suceder en estas elecciones. Ciertamente, van a ser históricas y van a sorprender. Hay un número grande de (electores) indecisos, así que la balanza puede ir a cualquier lado”, expresó a ete medio.

La caravana de cierre de campaña, que salió de la Peña de la Pava –pintada en días recientes por un grupo de populares, entre ellos González Denton–, recorrería varias áreas de la capital hasta llegar, a eso de las 5:00 p.m., al comité que la candidata comparte con Pablo José Hernández, aspirante a comisionado residente por la colectividad, en Hato Rey.

A González Denton le acompañaron Hernández y Jesús Manuel Ortiz, presidente y candidato a la gobernación por la Pava, así como otras figuras de la colectividad como José Luis Dalmau Santiago, actual presidente del Senado y aspirante a la reelección, quien se mostró confiado en el triunfo del PPD.

“El Partido Popular representa el verdadero cambio”, opinó Dalmau Santiago, al resaltar que “el Partido Popular está en la calle”. Sobre el plebiscito criollo, pautado para el mismo día de los comicios, indicó que la instrucción de la Junta de Gobierno es dejar la papeleta en blanco.

Antes de salir en caravana, González Denton se paseó por la vía para saludar a los populares que estaban en sus autos, la mayoría vestidos de rojo y algunos gritando “fuego popular” a los vehículos que pasaban.

Entre los presentes estaba Isabel Rodríguez Morales, de 76 años, quien compartió que ha sido popular toda su vida y que votará íntegro este martes. Reconoció que la aspirante de San Juan “empezó tarde” en la contienda, pero aseguró que prevalecerán. Su hermano, Miguel, de 68 años, sostuvo que el actual alcalde, Miguel Romero, se ha quedado corto en su gestión, y señaló que “se cree que los problemas graves de una ciudad solamente es las calles”.

Por su parte, el doctor José Delgado, de 50 años, opinó que Romero “no ha hecho mucho por San Juan y entiendo que debe haber un cambio”. También, lamentó que González Denton arrancara su carrera “tarde”, pero se mostró esperanzado en que prevalecerá en la contienda capitalina.

En esa línea, se expresó Orlando Franco, quien acompaña a González Denton en la papeleta como aspirante a Legislador Municipal.

“Creo que vamos bien, tenemos una candidata que no mucha gente conocía, pero poco a poco ha ido presentando sus ideas, y me parece que ya la gente la conoce. Así que es cuestión de darle la confianza”, comentó.

Por su parte, González Denton –quien aspira por primera vez a un cargo político– reiteró su llamado al voto íntegro. Además, mostró preocupación por los escollos que se han reportado en la Comisión Estatal de Elecciones, pero destacó que confía en “que el proceso se lleve de la manera más transparente, más ágil posible, salvaguardando los procesos democráticos”.

“Es bien importante que los populares sepan que tenemos los candidatos. Los candidatos tenemos la experiencia necesaria para llevar ese cambio, y por eso es que ese llamado de un voto útil de los populares, no le deben hacer caso. Nosotros somos esa fuerza nueva, esa fuerza de cambio”, acotó.