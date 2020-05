El senador Carmelo Ríos defendió la aprobación del nuevo Código Civil en el Senado, en una votación que terminó siendo partidista, respaldada por la mayoría de su Partido Nuevo Progresista (PNP) y aseguró que, contrario a los planteamientos de detractores del proyecto, el mismo no resta ningún derecho a ninguna persona.

En particular se refirió algunos temas polémicos como el derecho de una persona a solicitar un cambio de nombre y sexo, y aseguró que el nuevo Código “no cambia nada de la regla vigente desde el 2018”.

“Es que están confundiendo el acta de nacimiento con la certificación. El acta recoge el hecho histórico sobre con qué sexo nació, hombre o mujer. Pero hoy día cualquier persona puede ir al registro demográfico, con una certificación del médico, o incluso con una identificación oficial como el pasaporte, y dices que ya no te consideras hombre, sino que te sientes mujer, y que quieres cambiar tu nombre. Se hace una anotación en el acta y se emite una nueva certificación”, explicó, insistiendo en que el nuevo código no cambia nada de eso.

“Otro asunto que han tratado de sacar de contexto son los nasciturus, los no nacidos. En el código actual se le da más valor a un animal no nacido en gestación que a un niño o niña en gestación. Me explico, si vas a una vaquería y matas una vaca preñada, eso cuenta como dos vidas. Sin embargo, a una mujer embarazada la matan y solo se reconoce una vida. El código actual entonces reconoce dos vidas”, detalló Ríos.

Agregó que antes de la aprobación en el Senado “se trabajó una enmienda, que vino desde Fortaleza, en la que se le van a reconocer todos esos derechos al momento que nace. Pero están supeditados al derecho que tiene la persona sobre su cuerpo. Eso quiere decir que se reconoce el derecho al aborto”.

“No estamos cambiando ningún aspecto federal reconocido, no se limita Roe vs Wade”, insistió el senador estadista.

Añadió que, aunque también ha habido reclamos en torno a la claridad del lenguaje, “el Código tiene que tener especificidad, pero también flexibilidad, para que se pueda mantener por 50 años”.

Aseveró que antes de ser aprobado en la votación del lunes, “se hicieron más de 60 enmiendas. Y fueron enmiendas de todas las partes, de Fortaleza, de (el senador independiente José) Vargas Vidot, de los populares”.

Ríos repasó algunos de los muchos aspectos positivos que asegura tiene el Código.

“Por ejemplo, y esto es algo novel, se establece que tú tienes derecho a usar energía solar, y que no puede venir alguien y hacer uso de una servidumbre para limitar ese derecho. No puede venir y plantar unos flamboyanes que no te dejen recibir esa energía solar”, dijo.

También destacó como algo avanzando que ahora “solo hay dos causales de divorcio, por ruptura irreparable o consentimiento mutuo. Y en adición lo puedes hacer con un notario”.

“También tienes lo de la sucesión, que ahora se protege a las viudas, y tienen tanto derecho como los hijos (del fallecido)”, agregó.

“Tienes el tema de los contratos de adhesión. Ahora mismo está ese asunto de los gimnasios, que siguen cobrando a pesar de estar cerrados. Y eso se atiende en el nuevo Código, porque le dice al tribunal que puede revisar y decidir si ese contrato es demasiado oneroso para una parte”, enumeró Ríos como otro ejemplo positivo más.

“Este Código tiene muchas cosas buenas. Se protege a las mascotas. Aquí se protege a todos, a religiosos, a no creyentes, a todos”, reiteró. “Y sí, tiene cosas que no me gusta, o que habría hecho diferente, pero es un buen Código”.

“En total son como 2,000 issues. Pero quieren que lo detengamos por dos o tres. Y eso no debe ser”, insistió Ríos. “Esto además es revisable. Siempre se puede cambiar algo si hace falta”, acotó el senador.

“Así que vamos a tener un código nuevo. Se tardó 20 años en revisión, y vamos a terminarlo”, afirmó Ríos, agregando que “vamos a tener consenso en la Cámara, porque aquí se protege a todos”.

“Y que se preparen, porque el próximo lunes vamos a aprobar también el código municipal, la nueva ley de municipios. Es una ley que es del 91 (1991) y la vamos a cambiar. Y la reforma electoral también va”, insistió.