La prueba para saber si la alcaldesa de San Juan y aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carmen Yulín Cruz, padecía COVID-19 resultó negativa, confirmó ella misma en Twitter.

La alcaldesa anunció ayer que se aislaba voluntariamente mientras esperaba el resultado, en un momento en el que aumentan los casos y las hospitalizaciones por coronavirus en Puerto Rico.

“Gracias a Dios y a todos los que me han enviado sus bendiciones, sus oraciones y sus buenas vibras. La clave: aunque la persona fue positiva ambos teníamos mascarillas. Cuida tu salud y la de tu gente ¡Usa mascarillas siempre!”, escribió este sábado en Twitter.

PUBLICIDAD

También puede leer: Carmen Yulín se somete a cuarentena tras tener contacto con positivo a coronavirus

NEGATIVO el examen de COVID. Gracias a Dios y a todos los que me han enviado sus bendiciones, sus oraciones y sus buenas vibras. La clave: aunque la persona fue positiva ambos teníamos mascarillas. Cuida tu salud y la de tu gente ¡USA MACARILLA SIEMPRE! pic.twitter.com/CgYrR1H9ht — Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) July 18, 2020

“En el día de ayer se me notificó que una persona con la que había estado en contacto incidental el domingo dio positivo a una prueba de COVID. Me estoy sometiendo al periodo de aislamiento y ya me realicé la prueba dado el número de días que había transcurrido”, reveló ayer la alcaldesa.

Aseguró, entonces, que ambos tenían “mascarillas en todo momento”.

“No tengo síntomas y me encuentro bien. Hasta no recibir el resultado estaré trabajando desde mi hogar. Todos debemos estar atentos y usar mascarilla en todo momento y lavarnos las manos con frecuencia. ¡SIN MIEDO!”, concluyó.

El número de personas hospitalizadas por COVID-19 en Puerto Rico volvió a registrar este sábado un nuevo pico máximo desde que estallara la pandemia, al pasar de 302 a 316, informó el Departamento de Salud.

El panel de datos que publica diariamente la autoridad sanitaria de la isla también refleja una bajada en los pacientes ingresados en cuidados intensivos, que pasaron de 34 a 29.

Los conectados a un respirador han descendido ligeramente: en la información proporcionada ayer eran 27 y en la suministrada este sábado, son 25.

Hasta el momento, Puerto Rico reporta 3,461 casos confirmados y 7,992 probables de coronavirus.

Además, se han confirmado 81 muertes y hay 97 fallecimientos probables a causa de la enfermedad.