La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció esta tarde que se sometió a una cuarentena voluntaria luego de haber tenido contacto con una persona que dio positivo al coronavirus.

Asimismo notificó que se realizó la prueba del COVID-19 y especificó que hasta que no reciba el resultado de la misma seguirá trabajando desde su hogar.

En el día de ayer se me notificó que una persona con la que había estado en contacto incidental el domingo dio positivo a una prueba de COVID. Me estoy sometiendo al periodo de aislamiento y ya me realice la prueba dado el número de días que había transcurrido. — Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) July 17, 2020

“En el día de ayer se me notificó que una persona con la que había estado en contacto incidental el domingo dio positivo a una prueba de COVID. Me estoy sometiendo al periodo de aislamiento y ya me realice la prueba dado el número de días que había transcurrido”, manifestó en sus redes sociales la también precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD).

“Ambas personas teníamos mascarillas en todo momento. No tengo síntomas y me encuentro bien. Hasta no recibir el resultado estaré trabajando desde mi hogar. TODOS debemos estar atentos y usar mascarilla en TODO momento y lavarnos las manos con frecuencia”, añadió la alcaldesa.

Esta mañana el también precandidato a la gobernación por el PPD, Eduardo Bhatia informó que se puso en aislamiento preventivo luego de haber compartido con el legislador Conny Varela quien dio positivo al coronavirus.

“Luego de la información del resultado positivo del compañero Conny Varela, estoy tomando las medidas de aislamiento en mi casa y estaré haciéndome la prueba de rigor de inmediato. He suspendido todas las actividades presenciales de campaña hasta nuevo aviso”, informó el senador en declaraciones escritas.