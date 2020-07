José “Conny” Varela se convirtió este viernes en el primer legislador que da positivo a la prueba de coronavirus.

Ahora un grupo de popular, que incluye al candidato a la gobernación Eduardo Bhatia y al representante Ángel Matos, se encaminan a hacerse la prueba para detectar la enfermedad, pues ayer, jueves, estuvieron juntos durante una conferencia de prensa en la sede del Partido Popular Democrático.

“El único camino es hacerse la prueba y despejar dudas”, soltó Matos a Primera Hora.

Bhatia informó por escrito que “luego de la información del resultado positivo del compañero Conny Varela, estoy tomando las medidas de aislamiento en mi casa y estaré haciéndome la prueba de rigor de inmediato. He suspendido todas las actividades presenciales de campaña hasta nuevo aviso”.

¡Seguimos Sumando! ¡Seguimos Sumando! Hoy en conferencia de prensa con los alcaldes Nelson Torres Yordán - Alcalde de Guayanilla, José Carlos Aponte Dalmau, Rolando Ortiz Velázquez y los representantes Conny Varela y Angel Matos. Mira el video, este próximo 9 de agosto sal a votar. #UnidosPodemos Posted by Eduardo Bhatia on Thursday, July 16, 2020

Varela, por su parte, enfatizó a Primera Hora que no tiene síntomas y que hoy, antes de enterarse de la noticia, hizo una hora de ejercicios en su trotadora.

“Aquí de lo más bien, en mi casa tranquilo”, afirmó el legislador cuando contestó el teléfono.

Expuso que su esposa dio negativo a la prueba del coronavirus, por lo que están evaluando que harán para evitar que se contagie. Mientras, comentó que ninguno de los hijos vive en el hogar.

“Les dije que para acá no vinieran”, sostuvo.

Pero, lo más importante que hizo el representante popular es que llamó a Bhatia, a Matos, así como los alcaldes de Carolina, José Aponte Dalmau; de Cayey, Rolando Ortiz, y de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, para revelarle que dio positivo a coronavirus. Estos le indicaron que se realizarían la prueba.

Varela explicó que se hizo la prueba por recomendación de sus dos hermanos, que son doctores. Detalló que estos le indicaron que “yo tengo contacto con muchas personas y que me la tengo que hacer”.

Fue el pasado miércoles que acudió a un laboratorio a realizarse el examen y esta mañana le comunicaron el resultado.

“Gracias a Dios no tengo síntomas. Me siento bien. Llevo una vida bastante organizada, ordenada. Hago los ejercicios todos los días y como saludable y, pues, cumpliendo con mi responsabilidad, totalmente aislado”, añadió Varela.

Matos, entretanto, explicó que el grupo estuvo reunido ayer en una conferencia de prensa en la que expusieron su respaldo a Bhatia en las primarias del 9 de agosto. Indicó que todos guardaron distancia y usaron mascarilla, “excepto ese momento que hablábamos en el podido”.

Indicó que ya tiene una cita para el próximo lunes realizarse por séptima vez una prueba de COVID-19.

El alcalde de Guayanilla, entretanto, afirmó que “voy de camino al CDT (Centro de Diagnóstico y Tratamiento) a hacerme la prueba”.

Es que Torres Yordán estaba “sentadido al lado del representante Valera” durante la conferencia de prensa.

“Me mantuve con mascarilla y siempre me mantengo desinfectando las manos con una botellita de alcohol”, expuso el alcalde, al comentar que piensa que pudo no haberse contagiado.

Aún así, el alcalde envió a todo el personal del municipio que estuvo en contacto con él a sus hogares. Les exhortó a que estén pendientes a los síntomas y que, de experimentarlos, deben notificarlo y hacerse la prueba.

No pudo precisar cuántas personas fueron las que se enviaron al hogar.

“Me siento tranquilo. Entiendo que tenía las medidas cautelares. Usé la mascarila”, reiteró, al informar que su esposa también acudiría hoy a realizarse el examen.

Torres Yordán aprovechó la oportunidad para exhortar a toda persona que se haya realizado la prueba a no salir de sus hogares hasta que tengan el resultado. Dijo que así se evitaría situaciones como la que atraviesa ahora.

“Si no se ha hecho la prueba y no tiene resultado no salga a ninguna actividad, quédese en su casa”, precisó.