La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció que volverá a postularse para un puesto público en las elecciones de 2028.

Cruz Soto, exintegrante del Partido Popular Democrático (PPD), indicó que buscará un escaño en el Senado de Puerto Rico, por acumulación y de manera independiente.

“Bueno, el país necesita voces. Voces que hablen, voces que tengan ideas, voces que los protejan”, expresó la exalcaldesa en un video publicado por el programa televisivo Jugando Pelota Dura.

“Pretendo atraer las voces de la gente al Senado de Puerto Rico en esta ocasión. ¿Por qué? Porque lo importante son los servicios esenciales y en el Seando es que uno aprueba los jefes de agencia que son los responsables de esos servicios. Así que en algún momento radicaré esa candidatura”, agregó.

Cruz Soto fue legisladora en la Cámara de Representantes, posteriormente alcaldesa de San Juan desde enero de 2013 hasta 2020, cuando buscó y perdió la candidatura a la gobernación por el PPD. En 2023 anunció su desafiliación del partido con la frase: “Quédense con la insignia, que yo me voy con mi gente”.